泰奶控暴動！全家推「泰泰厚奶霜淇淋」　橘紫配色搶攻IG洗版

▲全家超商改良傳統泰奶，與珍煮丹聯名推出「泰泰厚奶霜淇淋」。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

泰奶控要尖叫了！全家便利商店再度與珍煮丹聯名，將於9月20日起推出「泰泰厚奶霜淇淋」，以橘色霜料搭配紫色餅皮，吸睛配色預計搶攻IG版面；另外也將甜點飲料化，推出「蘋果派酷繽沙」新口味，9月22日起可嚐鮮一波。

業者表示，「泰泰奶茶」為珍煮丹熱銷前3名飲品，全家運用其黃金比例做開發，推出「泰泰厚奶霜淇淋」，改良傳統泰式奶茶，加入煉乳做調和，讓整體更貼近台灣人喜好的口味，再次大膽使用配色，以紫色餅皮與橘色泰泰厚奶霜淇淋結合，整體視覺「泰味」十足，配色吸睛勢必讓IG社群版面再度被攻佔。

▲「泰泰厚奶霜淇淋」9/20起推出。（圖／全家提供）

「泰泰厚奶霜淇淋」每支售價39元，9/20-9/22推出全家APP隨買跨店取快閃優惠，會員於活動期間內，即可享2支59元優惠，每日限購一組。

另外看好手搖飲品牌將甜點飲料化，成功吸引消費者打卡討論風潮，全家也推出「蘋果派酷繽沙」，以廣受消費者喜愛的甜點蘋果派結合冰品，開發出消暑沁涼的全新口感體驗。

▲看好手搖飲將甜點飲料化，全家也推出「蘋果派酷繽沙」。（圖／全家提供）

「蘋果派酷繽沙」下層為牛奶糖醬為基底，中間為微酸感的蘋果冰沙和蘋果丁醬，最上層則撒上蓮花餅乾顆粒，讓飲料呈現多層次口感和樂趣，每杯售價60元，於9/23-9/25推出全家APP隨買跨店取優惠，會員於活動期間內即可享4杯199元優惠，每日限購一組，同樣可搭配霜淇淋組成網友喜愛的「無敵霜沙」售價69元。

▲超夢幻網美級冰品「丸作食茶-粉紅仙人掌珍珠雪糕」全聯獨家開賣。（圖／全聯提供）

此外量販業者全聯也搶攻夏天壓軸，推出2款獨家特色冰品，其中超夢幻的「「丸作食茶-粉紅仙人掌珍珠雪糕」堪稱網美級冰品，使用澎湖仙人掌原汁加上白玉珍珠，好吃又好拍；另還有「杜老爺-黑糖珍奶冰淇淋」。

超夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」網美必吃！全聯獨家2款冰品、隱藏版換購開跑

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