南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤　黃偉哲相約再會

▲台南市長黃偉哲肯定這種互助精神，特別邀請南六企業出席18日與日本金澤市山野之義市長的視訊會談，並相約待疫情趨緩時見面。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導



台灣主要口罩生產商「南六企業」董事長黃清山，因感念日本八田與一技師建造烏山頭水庫，於8月捐贈一批口罩給日本政府，並特別指定其中6萬片要捐到八田與一技師的故鄉金澤市，台南市長黃偉哲肯定這種互助精神，特別邀請南六企業出席18日與日本金澤市山野之義市長的視訊會談，並相約待疫情趨緩時見面。



市長黃偉哲表示，日本金澤市一直是台南重要的朋友，很高興看到南六捐贈口罩給金澤市，2020年是烏山頭水庫開工100周年、竣工90周年，雖然受到新冠肺炎疫情的影響，紀念活動大多取消或延期，不過烏山頭水庫新的引水隧道已於本月完成，預計19日將辦理竣工儀式。黃偉哲希望在疫情穩定之後，能夠邀請山野市長與金澤的朋友們，到台南烏山頭水庫敘舊。





代表南六企業出席的董事黃俊評表示，由於董事長黃清山是台南六甲出身，而六甲就在烏山頭水庫旁邊，因此黃清山董事長認為，當台南市或金澤市有需要任何協助，都當義不容辭，也歡迎未來山野市長有機會可以到工廠參觀。



山野之義市長對於黃偉哲市長及南六企業的協助深表感謝，也表示在這波疫情下，更深刻感受到彼此深厚的友誼，山野市長原訂今年9月要率領金澤市議會來台南參加嘉南大圳開工滿百週年紀念活動，很遺憾活動受疫情影響取消，期待明年疫情就能平息，儘快恢復各項交流及活動。



黃偉哲也表示，很希望疫情早日平息，期待明年5月8日八田與一技師祭典時，大家就可以齊聚台南烏山頭水庫，紀念八田與一技師，也希望有機會跟金澤市分享台南春天的鳳梨與夏天的芒果。

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