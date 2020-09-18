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彩蛋！7-11開賣2萬盒「淡橙橘」口罩　全面徵用前各通路繽紛上市

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▲▼7-11販售2萬盒淡橙橘口罩。（圖／萊禮生醫提供）

▲7-11即日起開始販售貨量高達2萬盒的淡橙橘口罩。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，9月24日起將全數徵用國產醫療用口罩。貴為國家隊成員的萊禮生醫為了滿足民眾追求時尚的渴望，近日也瘋狂趕工，一共追加2萬盒「淡橙橘」醫療防護口罩，民眾可以直接至全台7-11門市購買，一盒定價399元，每人限購一盒。

24日起，政府將全數徵用國產醫療口罩，如果民眾想要購買雙鋼印口罩，目前暫時只能透過實名制的管道購買。因此，萊禮生醫在24日之前，連夜趕工，並於今（18）日起，陸續於全台7-11開賣萊潔「玩色．炫彩系列」淡橙橘醫療防護口罩。

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▲▼7-11販售2萬盒淡橙橘口罩。（圖／萊禮生醫提供）

▲民眾可直接於7-11店內購買。（圖／萊禮生醫提供）

萊潔「淡橙橘」口罩每盒50入裝，一盒定價399元，每人限購一盒，售完為止。消費者可直接前往7-11的全台門市購買，總數量共達2萬盒，平均分配後，每家門市約可分得4至5盒，各店實際數量依店鋪庫存為主。

據悉，萊禮生醫截至目前為止，已經總供應7-11、全家、萊爾富3家超商高達13萬盒（650萬片）的彩色醫療口罩，其中就包含熱門色曜石黑、夜霓紫、軍墨綠等。業者強調，他們希望透過大量鋪貨來履行拒絕飢餓行銷的承諾，同時也以合理的價格供應市場，並滿足民眾追求時尚的渴望。

▲▼7-11販售2萬盒淡橙橘口罩。（圖／萊禮生醫提供）

▲萊禮生醫已經總供應13萬盒彩色醫療口罩給超商。（圖／萊禮生醫提供）

本站曾報導《認明CNS14774！口罩「BFE、PFE、VFE」霧煞煞　藥師一次解答了》，文中提到，BFE具有阻擋飛沫的功效，PFE可阻擋流感病毒、冠狀病毒等，而VFE則可阻擋病毒。萊禮生醫也表示，萊潔醫療防護口罩除了採用台灣獨家的無菌室等級工廠來生產，且符合「BFE細菌99%、VFE病毒99%、PFE微粒95%的3E高標等級來維持台灣製造的好品質」，讓民眾不必擔心購買到品質不良的醫療口罩。

＞＞其他販售資訊如下：

大樹藥局19日晚上7點將於40家限定門市販售萊潔口罩，各店限量配貨40盒「丹寧牛仔玫瑰粉」口罩，一盒定價399元；各店同時也配有35盒「動物家族3D」兒童口罩，一盒定價499元，每人每日限購一盒，實際到貨量仍依各門市公告為主。此外，至20日為止，大樹實體門市會員（6日前入會）每人可預購2盒50入裝的恆大優衛或善存口罩，每盒289元，民眾可自行至粉專鎖定相關消息。

▲▼丁丁開賣中衛口罩。（圖／翻攝自Facebook／丁丁連鎖藥妝 Norbelbaby）

▲丁丁連鎖藥妝開賣中衛口罩。（圖／翻攝自Facebook／丁丁連鎖藥妝 Norbelbaby）

丁丁連鎖藥妝自17日起，將首賣中衛「丹寧牛仔」及「酷黑」2色兒童口罩，丹寧牛仔每盒30入，售300元，另有販售袋裝，一袋3入，售56元；酷黑則是每盒售260元，每袋售49元。每人限購一件，數量有限，售完為止，最新消息可至粉專查看。

美廉社全台730家門市（持有藥商執照門市）於18日至27日限定發售匠心及南六的醫用口罩，每盒皆50入裝，民眾只要於美廉社單筆消費滿200元，即可以259元的價格加價購口罩一盒，消費滿400元則可加購兩盒，每人限額兩盒，詳細情形依各門市公告為主。

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