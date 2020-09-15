國民黨批民進黨「選後蹭香港」　《港澳條例》修法列本會期優先法案

▲國民黨團召開「蔡英文選前撐香港 選後棄港人」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

媒體人鐘聖雄12日揭露，有5名香港反送中抗爭者，自7月18日來台後就被政府扣押，質疑民進黨連任之後，根本不見挺香港任何作為。國民黨團15日召開記者會，痛批民進黨「選前撐香港，選後蹭香港」，有鑑於蔡政府所謂的「香港辦公室」、「香港方案」沒有法律規範，本會期將修法《港澳關係條例》第18條，列為國民黨團優先法案，用實際行動、法制化公開援助港人。

總召林為洲指出，鍾聖雄揭露、控訴其協助5位曾在香港反送中運動的港青偷渡來台，結果遭陸委會扣押在高雄近2個月，既沒有通知其家屬、也不讓律師跟港青見面，目前狀況不明。

林為洲表示，台灣是民主法治的國家，即便是一般人觸法，哪怕是《國安法》，遭到有關單位扣押後，都會通知家屬、聘請律師，這是基本人權必須具備的要件，反觀這5位港人、港青所遭受的待遇，突顯當初反送中運動正值高峰時期，中國大陸祭出港版《國安法》箝制香港人的自由之際，國民黨團大聲疾呼盡速立法或修改《港澳關係條例》第18條，讓援助港人依法有據的必要性。

林為洲批評，民進黨政府執意認為，陸委會內部制定所謂「香港援助方案」就足以處理港人援助問題，但法律制定的目的，是要讓國人對法有預期性、穩定性、可信賴性，若民進黨政府制定完備的救援港人的法律，就不會出現鍾聖雄們暗地救援參與民主運動的港人，「顯現蔡英文選前撐香港，選後呢？有在撐香港嗎？把國家誠信放在哪裡？國民黨團嚴厲譴責民進黨政府！」

書記長林奕華表示，陸委會弄出一個「香港專案辦公室」，完全依法無據，讓期待援助的港人，完全不知道要透過那些程序、要件，才能在台灣得到人道救援。去年香港反送中運動期間，她與多位國民黨立委提案，推動修法讓《港澳關係條例》第18條法制化，但民進黨立委始終迴避關鍵問題。

林奕華表示，為了讓港人來台庇護有所依據，過程必須公開、透明，國民黨團將著手提案修《港澳關係條例》第18條，包括陳以信委員版本，以及她正在聯署中的版本，將新增第二項，「明定主管機關應定期公布港澳政治、經濟、人權調查報告，並依調查報告研判之情勢，預告我國政府對港澳居民，因政治因素而遭受危難時，必要且適當之援助方案 報請行政院後，發布之。」如此，把政府對港人援助必須定期公布、法制化，呼籲朝野立委能共同支持，真正以實際行動援助港人。

立委葉毓蘭則表示，蔡英文在競選連任期間，提出多個華麗、動人撐香港的口號跟文宣，現任高雄市陳其邁在補選市長期間，還買下全版報紙廣告宣示撐香港的決心，結果在選後呢？拿到選票之後，這群追求民主自由的港人、港青來到台灣之後的所遭受的對待，跟華麗、動人廣告對照之下，極為諷刺，直批民進黨「啃食香港人的血饅頭，助長自己的政治聲量」。

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