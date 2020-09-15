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月休5天狂加班！單親媽「拜託準時下班」…遭冷回：妳家死人再說

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▲服務生,服務業,咖啡廳,咖啡店,沖咖啡,櫃台。（圖／翻攝自pixabay）

▲服務業常常需要加班。非當事人。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

服務業時常不能準時上下班，都要等客人離開並把店家打掃完畢才能離開。一名單親媽媽表示，最近工作量比較大，造成她腳不舒服，也沒有時間照顧孩子，所以向店長提出「準時下班」的請求，怎料對方態度強硬，甚至酸她「除非妳家死人再來跟我說！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，自己賺錢養孩子，常常時間都不夠用，還幾乎每天都不能準時下班，長期下來身體已經不堪負荷，所以拜託店長讓她準時下班，結果卻被狠酸「妳家死人再來跟我說！」當下雖然心裡很不是滋味，但隔天仍鼓起勇氣再問一次，這次店長更直接把她炒魷魚，「我們店長跟我說，既然是這樣，就叫我做到昨天，今天就不要上班了。」

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▲▼伙食費被當成福利。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲伙食費被當成福利。（圖／翻攝自爆怨公社）

除了每天超時工作，她還對於公司的伙食費計算方式感到不滿，一個月只休5天假，伙食津貼「以月計算」，只要休5天以上就取消當月伙食津貼，「為什麼超休伙食費就沒有，請問這樣算全勤嗎？」

網友留言，「伙食費是契約裡有明定的待遇嗎？如果是額外發津貼在法律上站不住腳，除非他是以伙食費來補足基本薪資，那就可以告」、「去勞工局告，叫他給你資遣費」、「你可以回他，如果你家死人的話，我可以加班」、「伙食費算福利？驚！」

此外，原PO透露店長並沒有幫員工投保勞健保，她擔心這會害她拿不到資遣費。依照現行法規，公司規模只要超過5個人，雇主就必須投保勞健保，如果違反規定被檢舉，勞保局將會計算員工受雇日到實際投保日，罰雇主4倍的罰鍰。

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