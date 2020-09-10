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勞保0紀錄！她面試被打槍10次「想造假履歷」　網1關鍵：人生完蛋

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▲面試（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲面試造假，反而更容易把自己聲譽搞黑！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「工作經歷沒有勞健保可以造假嗎？」一名女網友無奈表示，因前一份工作沒勞保紀錄，害她現在找工作狂被嫌棄，投了多間行銷企劃、業務助理等10個職缺，都遭到打槍結案。就怕成了無業遊民，原PO竟想謊報曾任職廣告公司，文章曝光後，引發一票網友曝1關鍵，「面試隨便問幾句就會穿幫了！」

一名女網友在論壇《Dcard》透露，大學就讀的是行銷科系，沒有任何作品，畢業後短暫擔任牙助工作，無奈診所沒有幫員工投勞保，竟嚴重影響原PO新工作的入取資格。

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如今原PO打算重回本業，人力銀行投了行銷企劃的職缺，怎料積極面試10間公司，每次總被無情打槍，「老闆覺得前一份工作是打雜，甚至感覺老闆鄙視前一份工作...」最後轉彎嘗試投業務助理的工作，也都被面試官嫌棄。

就怕真的找不到工作，懷疑人生的原PO竟動歪腦筋直呼，「工作經歷沒有勞健保可以造假嗎？」「我可以編說在一間小的廣告公司上班嗎？公司真的會打去前公司問嗎？」

求助文曝光後，掀起大批網友嚴厲急勸，「一旦被發現妳騙人就完了，妳可以騙資歷，但是工作能力卻騙不了人懂嗎？零經驗會被揭穿的，一上班馬上會被問那妳之前公司是怎麼處理的？妳一問三不知或者給的答案根本不像有在業界帶過的人，誠實好嗎？不要去雷同事」、「應徵者應該誠實至上，就像妳也不希望公司回覆妳的資訊有落差一樣」、「求職困境通過說謊解決？妳不心虛嗎」、「真的很容易被揭穿，不可能不聊到妳之前的經驗和經歷，問一下業界專業的名詞或術語妳就倒了，這些可不是去Study就有了」。

▲▼工作經歷沒有勞健保可以造假嗎？（圖／翻攝Dcad）

▲網友認為可以去進修！（圖／翻攝Dcad）

從事該行的網友真誠建議，「其實行銷企劃蠻能接受沒有經驗的人，因為流動率很高，主要是妳在面試之中的談吐還有對於行銷的一些想法創意，有些也會看妳的外表討不討喜，妳懂的。妳如果真的覺得自己聰明到可以騙過面試官，還不如真誠踏實一點想辦法增加妳的競爭力」、「小弟目前是在電商平台任職的行銷企劃，其實行銷領域的入行門檻很低，與其要用騙的造成入職後雇主與自身的困擾，有沒有考慮過尋找相關資源進修呢」。

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