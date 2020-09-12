10年前修車「硬討原廠排氣管」　客嗆侵占！師傅傻爆：瘋子特別多

▲奧客想拿回排氣管！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「歹年冬厚蕭狼！」一名男修車師傅抱怨，最近收到客人訊息，表明他在學生時期有來換過排氣管，最近因準備賣車，希望討回那支舊的排氣管。原PO直言，東西早已丟了，況且多年來客人也不聞不問，不可能存放廢棄物這麼久，怎料客人揚言提告，讓他也硬起來回嗆「請便！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享奇葩事蹟，原PO是車行老闆，最近有客人私訊透露要賣車，因此想討回舊排氣管，但那已是10年前的事，神扯對話曝光，氣得原PO翻白眼槓上！

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客人：我是之前XX的學生，有去你家換過機油還有排氣管



原PO：嗯



客人：我的排氣管還有在你家嗎？我想拿回來



原PO：多久了...10年有了吧



客人：我最近車子要賣了，車行老闆說要盡可能是原廠，所以要我把排氣管拿回



原PO：別鬧了，東西我早就丟了，這10年間，你也沒跟我說要辦句話，我怎麼知道你還要不要



客人：那是我的東西啊，你這樣子都沒有跟我說一聲就把它丟掉

原PO還是好聲好氣解釋，「這10年都沒有跟我說過任何一句話要幫你保留，一支排氣管丟在我家裡占位子，占10年嗎？」豈料客人下一秒翻臉嗆聲，「你不還給我我沒有關係，我現在就去警察告你侵占！」

面對奧客不講理，原PO自認站得住腳，接著雙手一攤直呼「請便...要告就去吧，歹年冬厚蕭狼（台語：時節不好的時候瘋子特別多）！」

文章曝光後，掀起近5千人狂砲，「卡一個求後續，這不是蕭狼了吧！這奇葩到頂點了」、「都十年車了，報廢比較快」、「這可以讓你賺一筆喔！保管費一天收10元就好，十年就36500，扣掉排氣管至少有30000元收入」、「一般來說啦，換下次的東西，除非你帶走，不然就是你不要了，報警...我看連警察都想罵他了吧」、「這個真的病得不輕」、「怎麼不去跟接生你的護士討臍帶算了」、「照他這樣說，牙醫師也要小心，會不會十年拔了牙，突然想到要留做紀念，就回診所跟醫師要牙齒」。

▼完整對話如下！（圖／翻攝爆廢公社二館）

