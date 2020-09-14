惡男闖餐廳擄走4歲女童　被練武老闆「剪刀腳」打趴滿臉鼻血！

▲男子突然闖入餐廳想要把人擄走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

南非豪登省近來發生一起驚險事件，一名4歲女童與媽媽在披薩店內用餐時，突然闖入一名陌生男子想要把她擄走，沒想到店老闆其實是名練家子，立即衝上前與惡徒搏鬥，最後成功用「剪刀腳」制伏對方，保住女童安全。而惡徒被打到滿臉鼻血、痛苦大喊的畫面也在網路上被流傳。

WATCH: Kidnapping attempt of a child thwarted - thanks to a member of the public acting fast. This happened at Bella Napoli, Goldman Crossing Florida West Rand. Criminal arrested. #MakeSASafe #NoToCrime #Kidnapping pic.twitter.com/LA6lyURshP — Yusuf Abramjee (@Abramjee) September 11, 2020

事件10日下午5時發生在約翰內斯堡市(Johannesburg)附近的佛羅里達州(Florida)，從餐廳監視紀錄器可看到，4歲女童與家人在餐廳露臺等待餐點時，一名24歲男子突然闖到她們身邊，狠狠勒住女童的頭和脖子想要把人帶走，母親立即奮不顧身阻止，一旁的民眾也趕緊幫忙。

正當2人堅持不下時，店老闆蘇庫(Dishal Sooku)上前與惡徒搏鬥，只見他熟練使出「剪刀腳」鎖住人，果然成功讓對方無法動彈，直到警察前來逮捕，現場響起掌聲大讚他的英勇行為，據了解，他平時除了經營披薩店，也是一名柔道高手。

目擊者表示，24歲凶嫌其實不是單獨犯案，然而車上夥伴看到他被制伏就開車跑了，另外一名目擊者則說，「凶嫌感覺不像是想抓走女童，比較像是想傷害對方，他的眼睛完全無神」。24歲凶嫌落網後，將於本周五在魯德普特(Roodepoort)地方法院應訊。



Guys our hero of the month .. Dishal sooku who bravely saved a young girl who was about to be abducted .. He jumped over... 由 SA Long-distance Truckers 發佈於 2020年9月11日 星期五

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