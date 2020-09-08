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名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！店家反嗆：死要錢...網全氣炸

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▲名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！店家反嗆：死要錢...網全氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原本的模樣。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名從事服務業的女網友日前將名牌包送洗，怎料髒污沒弄掉，反而全洗黃了，而且原先說的「鍍膜」，最後變成滿滿刮痕，事後老闆還酸說「死要錢！」慘劇po上網後，引來熱烈回響，大票網友傻眼直呼，感覺根本不是同一個包包了。

網友代友在「爆料公社」發文，平常她都有送洗包包的習慣，由於身邊同事極力推薦這間專門洗鞋洗包的店，她才想說試試看，「第一次拿去洗的時候，沒什麼事，第二次原本只想清洗一下表面有點灰灰的地方，然後老闆順便問我要不要鍍膜，我想說很容易撞到就弄一下，結果老闆送回包包時，理當要走進來（平時工作的店裡），卻心虛站在門口叫我出去。」

請繼續往下閱讀...

當她看到包包的瞬間，真的傻住了，「不但沒洗好，全部還都給我洗黃了，鍍膜是這樣鍍的嗎？鍍成消光順便贈送我滿滿刮痕？你以為線條美喔？」

氣人的是，老闆先是稱燈光問題，後來又拿防塵袋在一旁又嚕又擦。原po接著說，「我請他進來店裡看，光線比較好，結果更可怕了，在旁邊跟我硬拗說店裡洗了40、50個包都沒事，就我的有問題？最後在其他同事的見證下，他說沒處理好的話，包包多少錢就賠多少這句話，但最終要求賠償的時候，又說我死要錢？

▲名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！店家反嗆：死要錢...網全氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

▲上面出現刮痕。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友表示，自己也是從事服務業，並不想當奧客，「你處理不好沒關係，那賠償就好，你怎麼不檢查好再送回來呢？如果你能處理好，就先處理好啊，怎麼會拿回來給我的是長這樣？現在誰還敢再拿包過去給你當實驗品？我每天辛苦努力工作，花了上萬元買來犒賞自己的包包，被你們這種店家服務，甚至還不覺得自己有問題？臉皮厚也要先照照鏡子吧！」

對此，網友們紛紛回應，「請店家直接賠償，原本的包包他要怎麼修復就是他的事」、「你這不是送洗，是送行了」、「渡成這樣要轉手都掉價了」、「這是同個包嗎」、「很糟糕，處理態度也沒誠意」、「包包不要亂洗，很貴」、「這個明明就是不專業，鍍膜藥水給鍍壞了，布的部份就是沾到藥水，其實貴的包包不建議洗，髒了就髒了」、「不鍍很漂亮啊！幹嘛要鍍，還不是店家想多賺錢，反而搞的更糟」。

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