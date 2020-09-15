▲金山警分局治安座談會，交通安全宣導「路口禮讓行人」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局於14日晚間於石門區尖鹿里活動中心舉辦治安座談會，會中加強宣導汽車行經路口，行人穿越道或轉彎須停讓行人；行人不得任意穿越道路，並應遵守交通標誌、標線、號誌等交通安全觀念。

金山警分局表示，交通部統計分析近年來全國交通事故，自9月份起學校開學後，因家長騎乘機車接送學生上下學，或大學生騎乘機車往返學校，導致機車死傷人數攀升，為提醒民眾加強重視交通安全，交通部規劃自109年起，每年9月第3週為「交通安全週」，今年則以「路口停讓行人」為主軸，透過各種管道，向社會傳達交通安全理念。

▲金山警分局於14日晚間於石門區尖鹿里活動中心舉辦治安座談會。

金山警分局提醒民眾，駕駛車輛行經路口應謹記「慢、看、停」三字口訣，注意危險並禮讓行人：1.「慢」：接近路口時，應減慢速度。2.「看」：隨時擺頭察看左右及後方有無來車。3.「停」：遇有行人立即反應煞停，讓穿越中或行進中的行人先行。

分局長陳永昌表示，「路口安全、人人有責」行人也必須遵守標誌、標線及號誌指示，走在斑馬線上勿分心使用手機，共同維護路口交通安全。

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