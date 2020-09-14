▲全國之冠！新北警察局勇奪「全國交通評核」第一名。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局於今年度交通部評核「道路交通秩序與交通安全改進方案」交通執法組，榮獲六都第一名殊榮，顯見新北市政府警察局於道路安全執行成效、防制事故及創新創意均為全國之冠。

新北市政府警察局局長陳檡文自2019年上任以來，對交通工作相當重視，分析交通事故多半來自未注意車前狀況，其中汽機車駕駛人使用行動電話造成分心更是一大原因，因此率先於全國推動「取締駕駛使用行動電話（俗稱盲駕）專案」，大幅降低此類型事故比例2成，期間為了改善危險路段夜間視線不佳，駕駛容易超速肇事的情形，推動裝設「太陽能LED警示燈」，大幅降低夜間肇事率達3成5。

新北市政府警察局在局長陳檡文領導下，今年度更是勇奪競爭最激烈的六都執法團體組中冠軍殊榮！顯見新北市政府警察局對於道路安全執行成效、事故防制，相當用心及重視。

▲截至2020年A1（死亡）事故統計至9月10日止，已較2019年下降18件16人，降幅16.2%。

2020年初新北市政府警察局持續推動對事故防制有成效之各項專案，局長陳檡文認為每防制一件A1（死亡）事故就是減少許多家庭的憾事，也減少社會成本約2千餘萬元。

因此，特別鼓勵第一線執法同仁於事故熱點重點執法、防制事故，為勉勵同仁辛勞，每月及每季公開表揚在第一線打拚的績優交通警察，鼓勵同仁在事故熱點區域重點執法之付出及用心，有效降低死亡事故。

截至2020年A1（死亡）事故統計至9月10日止，已較2019年下降18件16人，降幅16.2%。2020年8月起將陸續推動可移動式科技執法，擴大科技執法範圍，持續提升市民的用路安全。

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