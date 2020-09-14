新北眷村文化節「眷味召集令」　三重一村展出35快砲武器

▲民眾可以探訪日治時期所留下的防空甬道。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

2020新北市眷村文化節於10月1日至10月31日於空軍三重一村登場，以「眷味召集令」為主題，用眷村的氣味、滋味及趣味，以眷村三重奏High翻整個10月。主活動於10月9日至11日舉辦，三天活動以飛行派對、眷味野餐與小眷市集完整呈現眷村歷史與特色。

文化局表示，以重現眷村防砲陣地氣味的「飛行派對」，於9日率先登場，特別與國防部空軍司令部合作，展出現役35快砲武器及小朋友可乘坐Q版飛機，並規劃防空甬道體驗、懷舊知識擂台賽等，重現戰時眷村防砲陣地的氣味。當晚還有「懷舊民歌演唱會」，邀請各期民歌手共襄盛舉，回溫青春歲月。

▲10月9日飛行派對將會展出現役35快砲武器供民眾試乘。（圖／空軍司令部提供）

緊接著品嚐眷村美食滋味的「眷味野餐」，則在10日登場，於9月19日10點整開放線上報名，限量100位，每人只要100元，即可獲得特製野餐墊1式、眷村小點心及小眷市集100元等值兌換券。

文化局說，為鼓勵惜食愛物、支持永續環保，報名成功者只要自行攜帶容器到現場裝食，即可享有眷村小點心加量的響應福利，不僅歡迎大家來吃美食兼做環保，當日還有許多精采表演及趣味活動可以參加。

最後能夠體驗眷村生活趣味的「小眷市集」，則11日擺好擺滿，天天都有以眷村懷舊飲食為主題的攤位，包含涼拌豌豆粉、涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等。還有一村藝術家攤位，讓市集好吃又好玩。

▲召集好友參加「眷味野餐」一塊品嚐眷村的美食滋味。（圖／新北市文化局提供）

此外，10、11日設有NG蔬果專區及二手器皿交換，以物美價廉的方式販售品質良好的醜蔬果，復刻眷村時期愛物惜物的精神，歡迎民眾攜帶二手器皿來交換，以物易物，為環保盡一份心力。

除國慶連假三天的主活動外，系列活動還有空軍及一村文物展、懷舊知識擂台賽、眷味美食展、眷味料理教學、眷味講座坊、眷味美食串門子、眷味好食趣味競賽、趣味集菜及民歌講唱會等，用眷味三重奏High翻空軍三重一村一整月。

受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，鼓勵入園民眾配戴口罩，並一律採實聯制入園及配合測量額溫，若遇無法保持安全社交距離時，務必配戴口罩。期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。更多詳情請上「空軍三重一村」網站：https://www.culture.ntpc.gov.tw/military_village及臉書粉絲專頁查詢。

► 美麗最大的祕密

▲「眷味野餐」名額有限，報名成功者即可獲得特製野餐墊1式、眷村小點心及小眷市集100元等值兌換券。（圖／新北市文化局提供）