▲淡水古蹟博物館古蹟日驚現「殭屍」，穿越時空陪您走歷史。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆7月都過了，怎麼還有「殭屍」在淡水逛大街？不怕不怕，原來是淡古免費報名的古蹟日活動！新北市立淡水古蹟博物館將於9月19、20日舉辦「行動文資‧翻轉新北−回到1884−探訪滬尾之役歷史軌跡」，特別安排清軍和法軍穿越時空，陪著大家一起「走歷史」！

「行動文資‧翻轉新北−回到1884−探訪滬尾之役歷史軌跡」分為2條路線：「兩軍交鋒勇者勝-清法戰爭路徑」由淡水在地文史工作者張建隆領軍，帶著大家搭乘小型巴士從濱海沙崙站啟程，經程氏古厝、沙崙海水浴場（法軍登陸及撤退地）、望高樓、天生國小大門旁（金目港仔溼地）、瓦店埤、阻絕線、白砲臺、水雷營及得忌利士洋行等處，體驗當年的戰況。

「戰爭底下的洋人生活圈」則由淡江大學歷史系副教授李其霖出馬，一路從淡水海關碼頭出發，行經淡水紅毛城、前清英國領事官邸、理學堂大書院、馬偕故居、馬偕租處、淡水街長多田榮吉故居、得忌利士洋行、偕醫館及淡水禮拜堂等古蹟群，感受當時人們的生活情形。

淡古館長柏麗梅表示，今年的古蹟日除了安排專業老師導覽外，特別安排穿越時空的清軍和法軍陪著大家一起「走歷史」，途經經典景點還將與參加的民眾合影留念。活動完全免費，9月2日中午12時起，在淡古官方網站：www.tshs.ntpc.gov.tw報名，共2路線、4場次，名額有限，額滿為止，歡迎把握機會前來。

除了一年一度的古蹟日活動外，同時間在淡水街長多田榮吉故居的「青春山海線－來去古蹟當Coser」活動也相當熱門，體驗時間為每週四、五的10時至15時，週六、日延長至16時，使用振興三倍劵享有多重優惠價，詳細活動內容可加入粉絲專頁：www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum及追蹤：www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum ，隨時獲得本館最新訊息。

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