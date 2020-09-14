▲新北好市金讚獎，首創「自治組織楷模獎」樹立市集典範。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第五屆「好市金讚獎」於14日盛大舉辦，2020年擴增獎項規模以嘉勉自主提昇的市集與攤商，共頒出146個獎項，獎金高達35萬元，副市長吳明機現場揭曉最大獎「自治組織楷模獎」，由瑞芳美食廣場獲得肯定。此外，10月將推出「菁英福袋線上購」，集結5名「卓越菁英獎」得主之特色商品以直播銷售，讓市民一次享受新北攤商優質產品。

109年度新北好市金讚獎除了透過分組競賽，針對組別差異訂定評分標準，加以檢視市場環境、食品安全、顧客服務的執行完整度，更考量市場及攤商於防疫期間之配套措施，如出入口管制、導入電子支付、裝設食品遮罩等，自32座市場、460攤中評選出1名自治組織楷模獎、10座市集優勝獎、5座市集特別獎、5名卓越菁英獎、100名百大名攤獎及25名潛力名攤獎，共計146個獎項。

▲今年10月將集結5名「卓越菁英獎」得主之特色商品組成菁英福袋並線上直播銷售。

副市長吳明機表示，「新北好市金讚獎」自2016年起推動以來，透過安排各界專家學者，針對市場環境衛生、食品安全、顧客服務等面向進行現地評分，每年更增設特殊獎項鼓勵努力自我提升之市場及攤商，今年逢新冠肺炎影響各地經濟，感謝各公有市場自理組織及攤商配合市府防疫政策，亦自主進行消毒、增設隔板等防疫作為，期許透過每年的競賽，讓所有新北市內的市場攤商全面性的改善，提供給市民更友善的消費環境。

▲新北副市長吳明機親頒好市金讚獎，攤商反映熱絡。

市場處表示，今年首創「自治組織楷模」獎，針對市場攤商管理、自主辦理行銷活動之執行情形、公共工程與政策配合、電子支付導入及疫情自主管理等進行評分，最終由瑞芳美食廣場獲得評審肯定。瑞芳美食廣場自治會長，同時也是新北市場聯合發展協會理事長林文貴得知獲獎後謙虛表示，新北市場優秀的自治組織其實非常多，能從中獲得評審的肯定，除了感謝之外，同時也是一份責任，期許新北各市場能一同努力，讓全國看見傳統市場是新北最大的驕傲。

此外，今年度攤位競賽以「百大名攤」為主題，延續2019年首創的「卓越菁英獎」，以品牌化經營、電子科技運用、行銷推廣、肉品生鮮保存作為評比標準，從百大名攤中遴選出5名典範攤商。獲獎攤商以自主提供產品檢驗報告、致力環境保護、產品創新與保鮮、積極推廣防疫作為及品牌化程度高等面向，由瑞芳美食廣場「牛魔王中華美食」、永安市場「沐爵烘焙坊」及「三兄弟牧草雞」、泰山市場「素清手作布工坊」、汐止觀光夜市「超素複合式蔬食」獲獎。10月份將集結5名「卓越菁英獎」得主推出「菁英福袋線上購」，透過直播銷售，讓市民以優惠的價格一次享用新北優質攤商的特色商品。

► 美麗最大的祕密

▲新北副市長吳明機。