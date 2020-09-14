▲新北環保局「三高三流五到」深度稽查，開罰違規水污染廠商2190萬。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市改善淡水河水質漸收成效，但污染源數量龐大，增加稽查困難。對此，新北市環保局創「三高三流五到」的深度稽查，針對高風險、高污染、高陳情的地區，以資料流、物質流、現金流的軌跡，透過深度稽查，針對境內25家電鍍、金屬等高風險行業，2020年已查獲19家違規，其中7家有水質污染等重大違規行為，總裁罰金額高達2190萬元。

環保局指出，新北市列管事業共有約1300家，過去「傳統稽查」人力及時間有限，且多著重於管末方式稽查，讓不肖業有機可乘規避稽查、合法掩護非法，甚至有「污染、稽查、處分、再污染」的惡性循環模式。

為杜絕不法業者僥倖心態，新北市環保局調整傳統稽查模式，推出「三高三流五到」深度稽查，鎖定高風險、高污染、高陳情的地區，循著資料流、物質流、金錢流的軌跡查證事實，配合稽查員眼到、口到、手到、腳到、心到去發現問題及違法事證，並利用事前計畫及相關科學儀器輔助，鎖定不法業者，將污染源一網打盡。

▲配合稽查員眼到、口到、手到、腳到、心到去發現問題及違法事證。

環保局表示，自2020年3月1日，環保局針對新北轄內水質異常行政區如新莊、樹林、三重、五股及蘆洲等區域，進行全面性深度查核。目前為止，針對新北市25家電鍍、金屬表面處理及印刷電路板製造業等高風險行業進行深度稽查，查獲7家業者有水質未符合放流水標準、未依許可操作或製程端或污染防治設備內違法繞流等重大違規行為，已違反水污染防治法第7條、第14條及第18條規定，總裁罰金額高達2190萬元，其中1家放流水中有害健康物質超標11倍，移送新北地檢署偵辦中。

環保局說明，之前透過下水道達成百萬用戶接管、「新北市河川流域治理平台」跨局處合作及水污染熱區打擊專案，已使近年淡水河水質改善漸收成效，其全流域嚴重污染長度比例由2003年21.8%下降至2020年1-7月 5.6%，RPI由2003年4.28（中度污染）改善至2020年1-7月2.8（輕度污染）。

環保局則表示，未來再以深度稽查與傳統稽查併行，搭配河川水質感測器等科學性儀器的輔助，能在最短的時效內掌握污染源，提高執法效度，杜絕不法業者一再觸犯環保法規污染環境，彰顯環境正義及提升淡水河水環境的決心。

► 美麗最大的祕密