林榮德出席海峽論壇　黃光芹諷國民黨「換買辦團去」：有什麼高明！

▲國民黨前代理主席林榮德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨14日開記者會宣布取消出席海峽論壇，傳出要由前代理主席林榮德以台商身分參加。對此，資深媒體人黃光芹酸，國民黨玩的是「帽子戲法」，看不出有什麼高明的。

前立法院長王金平原訂將於19日出席海峽論壇，但央視官媒以「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」為標題，形容王金平率團參加海峽論壇，引發國民黨抗議，14日開記者會宣布取消出席海峽論壇。

至於傳出將改派前代理主席林榮德，王育敏澄清，黨的立場就是不去，海峽論壇已施行12年，黨員可以用「個人身份」出席。而國民黨秘書長李乾龍15日接受廣播時表示，林榮德是以個人名義參與海峽論壇。

對此，黃光芹15日在臉書表示，只是王金平不去，國民黨並没有不去。帶團的變了，團員沒變，都去做了核酸檢測，不是嗎？差別在於，他們不過暫時把紅帽子放在褲子口袋裡，而不像之前明目張膽戴在頭上。如今「求和團」不方便去，於是換了個中國網友說的「要飯」的去。表面上說，他們可不代表我們，這是要騙3歲小孩？

黃光芹說，國民黨玩的其實是「帽子戲法」，因為林榮德是國民黨的前代理主席、現任中常委，為了遮醜，所以國民黨說，「我們依舊去、但不以國民黨的身分去」；所以，換林榮德去，但他以台商的身分去，若是這樣，江啟臣也可以教授身份帶團去，不要以國民黨主席身分去，「這什麼跟什麼啊！」

黃光芹批評，從頭到尾，國民黨從未向海峽論壇官網「中國台灣網」抗議；從未質疑海峽論壇被定位為為貫徹中共總書記對台方案。他們仍戀棧這個統戰平台，只是面子掛不住，暫時以李紅作為下台階。「我就看不出，求和的不敲鑼打鼓、換了個『買辦』團去，有什麼高明的！」

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