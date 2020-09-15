雲端最前線／王金平不去了！藍宣布不以政黨形式參加海峽論壇

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前立法院長王金平原計畫參加海峽論壇，卻遭指「求和」，引發國民黨內強烈不滿。國民黨14日晚間表示，國民黨已宣布不以政黨形式參加海峽論壇，由於海峽論壇本為民間性質會議，原先暫定的團員若前往論壇均為個人決定。至於國民黨換林榮德前代理主席率團前往參加海峽論壇之說，純屬錯誤報導。《雲端最前線》15日邀請立法委員林為洲、立法委員林俊憲以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲王金平是否赴海峽論壇備受各界關注。（圖／記者屠惠剛攝）

萊劑美豬將於明年元旦開放進口，總統蔡英文以行政命令規避國會審查引發爭議。衛福部長陳時中日前在才在廣播節目上說，開放美豬是換一個國際地位，但13日接受財經節目專訪又改口，表示「不會為國際地位犧牲食安」。陳時中因防疫有功頻頻被點名參選2022年台北市長，如今改口，是否為了未來選情布局？

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉結果出爐，由內閣官房長官菅義偉勝出，而他預計16日臨時國會的總理大臣指名選舉中被選為新任首相，成為第99屆日本首相。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。