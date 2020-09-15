「派吳斯懷去海峽論壇」　林俊憲建議：由他去統戰中國

▲立委吳斯懷曾出席中國「紀念孫中山先生誕辰150周年大會」。（圖／翻攝自CCTV直播）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨在宣布是否取消組團參與海峽論壇的前夕，黨籍立委吳斯懷喊話要對中華民國有信心，更稱「從不怕被統戰，通常都是我去統戰他們（中國）。」對此，民進黨籍立委林俊憲反譏，「要不要說服黨中央派你參加海峽論壇，由你去統戰中國」？

中國官媒央視主持人李紅日前定調，國民黨赴海峽論壇是「求和」，掀起一陣風波。在國民黨14日宣布是否取消參與海峽論壇前夕，曾「赴中聽訓」的立委吳斯懷自信稱：「對中華民國民主自由非常有信心，從不怕被統戰，通常都是我去統戰他們，我告訴他們中華民國好在哪裡，自由民主多元，這是中國大陸沒有的。」引發討論話題。

林俊憲14日晚間就在臉書直言，指導解放軍的吳斯懷是在統戰中國？「笑話冠軍非吳斯懷莫屬」；他表示，有幽默感是好事，但很好奇吳委員究竟是如何臉不紅氣不喘說完這些話，不害臊這些違心之論？

林俊憲補充，吳斯懷不僅去過中國聽習近平訓話，更上過鳳凰衛視教導解放軍戰略布局，吳斯懷不只是樂得被中共統戰，甚至是教中共如何進行統戰。

至於國民黨14日最終宣布不以黨的形式參加海峽論壇，但不干預個人參加意願；林俊憲說，身為中國國民黨不分區立委的吳斯懷，似乎和黨內意見不太一樣，要不要乾脆說服一下貴黨中央，派你代表參加海峽論壇，由吳委員負責出面「統戰」中國？

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