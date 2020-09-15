央視稱「求和」傷感情　張競：「此人」用詞藏政治信號

▲日前，央視主持人李紅用「求和」、「此人」來評論王金平訪陸目的。（資料圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

前立法院長王金平取消率團參加海峽論壇，主要關鍵來自央視政論節目的「求和」說，引發國民黨內部強烈不滿。中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「求和」兩字確實傷感情，「此人」才是焦點，依照央視邏輯來看，一位大陸國家領導人層級即將要會見的對象竟然是「此人」，裡面是否有什麼政治信號？會讓台灣民眾充滿疑慮。

首先談到央視失言風波，張競指出，「大夫無私交，主播無己見。錯不在李紅，稿子有審過，字幕也不是她個人，那個節目是集體創作事，是單位意志不是個人意見。」

王金平取消行程，外界焦點擺在「求和」兩字。張競認為，更大問題是出在「此人」的輕蔑用詞，大陸政協主席汪洋屬於國家層級的重要領導人物，他要會見的對象，央視用「此人」形容，簡直不可思議，太過草率。基本人倫體制是否恰當，在中國人的社會可受公評。

▲王金平不參加今年第十二屆「海峽論壇」。（圖／記者屠惠剛攝）

今年兩岸關係詭譎多變，大陸第十九屆五中全會即將在10月份召開，依照中共處事模式，此時此刻更需要一個和平維穩的局勢。因此，外界預期王金平出訪海峽論壇，就算實質作用不大，多少有降溫效果。張競也認為，「兩岸軍事已經到擦槍走火邊緣，原本希望藉由海峽論壇降溫，目前海峽軍事緊張衝突對台海沒好處。」

張競近一步分析，不管是求和、謀和、議和，都有很大彈性詮釋空間，但從央視的解讀來看大陸領導人如果是會見「此人」，裡面藏有什麼政治信號？會讓台灣民眾充滿疑慮，不能怪國民黨對此躊躇再三。

關於央視節目使用「求和」、「此人」用詞延伸的兩岸風波，廈門大學台灣研究院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「李紅事件只是民進黨和獨派抓到的一個藉口，對一個媒體人的失言揪住不放，也只有民進黨借題發揮，國民黨和王金平的做法落入民進黨挖的坑，無助於兩岸關係的改善。」