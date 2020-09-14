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國民黨缺席海峽論壇 分析「國共互不信任加深」

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文／中央社

國民黨今天決定不派代表團參加本屆海峽論壇，中國大陸學者包承柯認為，此事會增加國民黨與大陸方面的互不信任；等不受疫情因素影響時，雙方仍應恢復交流。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯告訴中央社記者，經過這次風波，大陸會對江啟臣帶領的國民黨「有一些不同的認識」。國民黨先前對「九二共識」表現出舉步不前的態度，這次海峽論壇又「不歡而散」，這些會增加大陸方面對國民黨的不信任。同時，國民黨也會對中國官媒央視感到不信任。

包承柯表示，經過一段時間沉澱後，大陸和國民黨關係會持續，特別是等不受疫情因素影響，雙方應該還是要盡快恢復交流。大陸方面在意的是「九二共識」是否存在，在這方面，大陸和國民黨仍有交流基礎，他認為「兩岸之間，國民黨的作用不可消失。」

▲▼國民黨中央說明「海峽論壇」爭議 國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨文傳會主委王育敏14日說明「海峽論壇」爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

央視節目主持人李紅日前說，王金平代表國民黨參加海峽論壇是來「求和」，引發國民黨抗議並要求道歉。包承柯說，在李紅表示自己的言論並不代表官方政策後，「大家應該可以釋懷，但都沒有釋懷」。

「求和說」引發爭議，國民黨原本在9日宣布由前立法院長王金平代表率團參加第12屆海峽論壇，今天下午宣布，決定不以政黨形式參加，王金平個人也不會出席本屆海峽論壇。

陸媒如海峽導報、環球網傍晚都報導了這個最新消息，但都未提國民黨做出這項決定的原因。過去幾天，陸媒皆低調未報導「求和說」在台灣引發的民意反彈。

▲▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

▲央視主持人李紅稱王金平「來大陸求和」，事後澄清發言不代表官方立場。（圖／翻攝央視）

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