林俊憲槓蘇起「小教訓說」：前國安會秘書長勿幫中共威嚇台灣

▲立委林俊憲（左）、前國安會秘書長蘇起。（圖／記者徐斌慎、李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對前國安會秘書長蘇起日前表示，如果一直觸碰中國底線，中方很可能在美大選後動手「小打」教訓台灣；民進黨立委林俊憲怒批，身為前國安會秘書長，捫心自問這樣發言是合適的嗎？這種惡意的提醒已經不是提醒，是幫中共威嚇台灣的話術。

蘇起12日在「戰略對話：台美中大未來論壇」指出，中國對台灣分成「大打」與「小打」，儘管北京應該不會在11月3日美國大選前與美國鬧翻，但台灣若一直觸碰中國底線，很可能在美大選後動手，「小打」教訓台灣。

蘇起認為，蔡政府像是患了躁鬱症， 8、9月蔡政府藉美國打「台灣牌」，彷彿是「撿到機關槍」，接連出招；呼籲蔡政府應該要重視「小打」，不要錯估情勢。

「小打說」一出，讓林俊憲忍不住在臉書喊話，請蘇起自制勿再恐嚇台灣人民，「身為前國安會秘書長卻有此發言，捫心自問，這樣是合適的嗎？這種惡意的提醒已經不是提醒，是幫中共威嚇台灣的話術。」

林俊憲直指，的確中國近日文攻武嚇日趨頻繁，無法排除戰火一觸即發的可能性，這也是為何國際都要不斷呼籲中共，切勿當挑釁破壞和平的一方；如果台灣和其他國家正面的交流，都可以說成是不斷觸碰中國底線，那顯然問題是出自於中國的玻璃心，而不是台灣真的做了挑釁行為。

「幫助挑釁霸凌者譴責自己的國家，這到底是什麼心態？」林俊憲怒批，像蘇起這類搧風點火的言論，不僅缺乏實質判斷的依據，更可能造成中方誤判情勢，對台灣只有百害而無一利，這時候最能看清楚，在為台灣扯後腿的是哪些人。

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