國民黨代表提案疑「卡朱」　林俊憲：他們「不正常」的聲音漸成多數

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨9月6日將召開全國黨代表大會，有黨代表提案「專任黨主席任內，不參加黨內初選。放棄參加總統選舉」，外界質疑是針對前新北市長朱立倫「卡朱挺韓」或「卡朱保江」。對此，民進黨立委林俊憲26日嘲諷，國民黨「不正常」的聲音漸漸成為多數，越來越不像個政黨，乾脆改叫「中國國民俱樂部」。

林俊憲在臉書表示，從前高雄市長韓國瑜今年敗選以後，國民黨後續接班問題一直喬不攏，「雖勉強出了一個江啟臣收拾殘局，但罷韓以及補選接連慘敗，江啟臣的地位恐怕不保」。

林俊憲指出，現在國民黨各派勢力都在醞釀明年的主席改選，前總統馬英九最近動作頻頻恐怕也是這個原因，為馬系回歸鋪路。更可怕的是，韓國瑜也來勢洶洶，欲搶下黨主席準備2022年的提名。

林俊憲認為，一個是執政8年被人民唾棄至今的前總統，一個是剛經歷總統、罷免、補選三連敗的前市長，剩下的對手僅剩一個還算正常的朱立倫，國民黨內竟然還有人要阻止他參選主席，證明國民黨內那些「不正常」聲音漸漸成為多數，整個黨彷彿煞車失靈的列車往深淵邁進。

林俊憲表示，正常的政黨，經歷了人民的教訓後通常都會深刻檢討，改善那些被人民厭惡的地方。國民黨卻反其道而行，「人民越討厭的，我們越要他回來」，這種做法已經根本不能稱做政黨，更像是一群小圈圈自嗨的俱樂部。