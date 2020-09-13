國民黨7月破壞議場稱會賠錢負責　林俊憲：今改口翻臉不認帳！

▲民進黨籍立委林俊憲抨擊國民黨翻臉不認帳。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨團為抗議監察院長陳菊人事同意權案，兩度佔領議場造成設施損壞，立法院12日通知藍營要賠償新台幣41萬維修費用；不過，總召林為洲不願賠償。對此，民進黨籍立委林俊憲13日嘲諷，短短兩個月就翻臉不認帳，「連電腦都破壞，與杯葛有何關聯？」

藍營黨團在6月28日與7月14日兩度占領議場，期間打破玻璃、以鋼釘封門，甚至是噴漆，造成設施多處損壞。北市文化局11日邀集文資委員召開諮詢會，並找來國民黨黨團、立法院總務處說明；最後因破壞物件不屬歷史建築附屬設施，12日決議不開罰，但國民黨團仍需支付41萬元修繕費用。

不過，林為洲主張，過去不少黨團都攻占過議場，像是民進黨在野時抗議美豬進口、時代力量2018年1月抗議一例一休，以及太陽花也攻占過議場，都有破壞過立院相關的設備。他堅持，如果其他黨團賠（國民黨）就會賠償。

對此，林俊憲在臉書表示，國民黨翻臉不認帳，對人民最赤裸的欺騙，國民黨在7月時為了杯葛陳菊的監察院長任命案，破壞大鎖衝入議場，更誇張的是還在議場內大肆噴漆、破壞電腦，「事後，立法院要向國民黨追究責任，當時藍營也承諾要賠償，沒想到短短兩個月馬上翻臉不認帳。」

林俊憲說，不賠就算了，還要牽拖其他人，如果真的有造成破壞，那也是你們國民黨佔領在先，況且你們連毫不相關的議場電腦都破壞，與杯葛有何關聯？難道不該賠償？

「其實大家真正在意的並不是錢的問題，而是這個黨說的任何話是否還能相信？」林俊憲重申，親口、公開說出的承諾，居然可以在短短兩個月後直接背棄。他認為，見微可以知著，往後國民黨的所有主張、承諾，沒有任何相信的必要。

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