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林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

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▲林俊憲、江啟臣。（圖／ETtoday資料照、記者林敬旻攝）

▲林俊憲、江啟臣。（圖／ETtoday資料照、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中常會2日公布8項新兩岸論述主張，延續以我國憲法為基礎的「九二共識」，且堅決反對「一國兩制」，預計將於6日全代會上通過。對此，民進黨立委林俊憲6日抨擊國民黨主席江啟臣改革失敗，擋不住藍營大老的壓力，縮回曾提出無九二共識的新兩岸論述，主席之位恐怕不保。

「抵擋不了黨內大老壓力，江啟臣註定成為跛腳主席」。林俊憲在臉書表示，去年中國領導人習近平說破「九二共識」為「一個中國」、「一國兩制」，導致國民黨今年初慘敗主因之一，因此外界關注明天國民黨全代會上，國民黨能否在江啟臣否帶領下深刻檢討這一年的慘敗，提出新兩岸論述，「不過現在看起來是完全失敗了」。

林俊憲指出，「很可惜，雖然江啟臣看似有大刀闊斧的決心，曾提出沒有九二共識的兩岸新論述，最後還是抵擋不住黨內大老的強大壓力而縮回去」，明年國民黨馬上又要改選主席，不僅有傳聞已久的前高雄市長韓國瑜，甚至還有前總統馬英九，過去那些極度親中、被民意唾棄的人物全都回來了，江啟臣的主席之位看來是不保。

林俊憲認為，既然江啟臣的改革宣告失敗，未來也不可能再有改革國民黨的機會了，「你不改，只好人民來改」，從此以後，國民黨將漸漸消失在民眾的選項之中，跟著九二共識一起成為歷史。

國民黨新版兩岸主張：

1. 中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

2. 兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

3. 國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

4. 國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

5. 大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

6. 儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

7. 為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

8. 兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

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林俊憲江啟臣九二共識國民黨全代會兩岸論述

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