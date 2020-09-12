蘇起：中國恐在美總統大選後「小打」教訓台灣

▲前國安會秘書長蘇起。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前國安會秘書長蘇起12日在一場論壇演說中指出，中國對台灣分成「大打」與「小打」，儘管北京應該不會在11月3日美國大選前與美國鬧翻，但台灣若一直觸碰中國底線，很可能在美大選後動手，「小打」教訓台灣。

蘇起表示，蔡政府自7月以來，因美國打「台灣牌」後，宛如「撿到槍」，接連包含美國衛生部長、捷克參議院長訪台、無人機售台，到9月中美國務次卿將訪台等接連大動作，都不必要地強化了北京的敵意。他認為，美國迄今包括高層訪台與六項保證，突顯出「心有餘而力不足」，所以台灣未來取決於「中共打不打」，而非「美國救不救」。如今，蔡英文太相信美國人，這樣東施效顰，後果自負。

蘇起警告，中國武統有分「小打」跟「大打」，前者是教訓台灣，後者則為武統台灣，而中國未來恐「小打」台灣，所以蔡英文不要錯估中國不會「大打」就輕忽「小打」，應研擬可能「小打」的劇本，才能確保台灣安全。

另外，蘇起也認為，他不擔心美國大選前會出大事，因為北京不會在這時候與華盛頓鬧翻，但若我國一直觸碰中國底線，就算中國現在不動手，但在美大選後，可能性就會增高許多。

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