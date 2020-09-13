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台南蔬果節產地產銷展售　黃偉哲請大家來台南最大假日農市選購優質文旦農產

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▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為行銷台南農特產品，市長黃偉哲13日親自到台南市農會假日農市，出席以文旦為主題，搭配當季蔬果及加工品辦理的「2020台南蔬果節地產地消展售活動」，黃偉哲市長當場體驗製作文旦柚香稻禾壽司DIY，他說除了有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。

▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展售活動現場，包含農業局主秘吳威達、行政院農業委員會農糧署南區分署長姚志旺、東區區長陳勝楠、麻豆區長孔慶瑤、 新市區農會總幹事李美嬅、下營區農會總幹事黃冠霖、台南市農會供銷部主任龔世明、大台南西餐工會理事長邱英洋及市議員李啟維等貴賓皆到場共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南假日農市的歷史很悠久，是台南最大假日農市，可以看到民眾一早就來選購優質的農特產品，也吸引來自各地的農夫、小農、老農、合作社、農會或是農民團體來到這裡展攤，假日農市已成為台南特色之一，尤其在黃金地段的黃金時段賣黃金農產品，邀請大家愛用國產品，包括國產畜產品、農產品及蔬果都是最優質的，未來期待假日農市能夠持續經營，做好行銷，歡迎更多市民朋友或遊客前往選購優質的國產文旦及農產品。

▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，台南文旦質優味美，此時文旦已上市，喜歡吃文旦的民眾要把握機會，台南市農會假日農市自1999年成立至今，邁入第21年，為全台歷史最悠久、最大的假日農夫市集，每周末上午9時至下午5時在台南市林森路監理站旁（大東夜市現址）舉辦，集結來自全台各地農會、產銷班、合作社等180個參展單位，展售新鮮、優質的時令蔬果及加工品，深受民眾喜愛，民眾可以到市集好好選購中秋節需要的產品及伴手禮。

▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農會表示，9月12至13日連續兩天舉辦以文旦為主題，配合當季蔬果推廣行銷展售會，適逢一年一度的中秋佳節即將來到，農特產品及伴手禮需求量非常大，假日農市特別辦理文旦柚伴手禮宣傳及優質伴手禮展售活動，邀請六攤，包含台南市農會、麻豆區蔬菜產銷班第一班、新市區農會、偉旲農場（青農）、下營區農會友善審認團體及大內果樹產銷班，以滿足民眾採購中秋節物品的需求。

▲台南市長黃偉哲，台南最大假日農市除有好吃的文旦柚，現場還有許多當季蔬果及加工品，歡迎民眾踴躍到場選購優質的文旦及農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局進一步指出，台南市文旦種植面積1106公頃，占全台26％，為全台最大產區，集中於麻豆、下營、官田，今年文旦已於8月底採收完畢，透過產銷調節―外銷、內銷、加工三箭齊發，產銷相當平穩。文旦是非常好的中秋節水果及伴手禮，歡迎民眾多多選購，訂購單：https://reurl.cc/q8dKpN。

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