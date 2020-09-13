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避免憾事發生！　台南水情APP主動提供水庫洩洪推播讓民眾提早警戒

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▲台南境內有11座水庫，黃偉哲市長已指示水利局加強與水庫管理單位聯繫，並在第一時間透過廣播與APP推播，提醒民眾遠離河床。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南境內有11座水庫，黃偉哲市長已指示水利局加強與水庫管理單位聯繫，並在第一時間透過廣播與APP推播，提醒民眾遠離河床。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台電公司所轄武界壩閘門無預警開啟，致沖走下游露營民眾案，台南市長黃偉哲相當重視，特別責成水利局與台南市轄內各水庫操作管理單位保持聯繫，除要求應要進行全面性的安全盤點及落實安全檢查外，並應主動將水庫洩洪資訊迅速公開，確實傳達給民眾知道，避免水庫洩洪影響民眾生命安全及財產損失。

▲台南境內有11座水庫，黃偉哲市長已指示水利局加強與水庫管理單位聯繫，並在第一時間透過廣播與APP推播，提醒民眾遠離河床。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局進一步說明，目前台南市境內主要的水庫有11座，包括：曾文水庫、南化水庫、玉峰堰水庫、鏡面水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、尖山埤水庫、鹿寮溪水庫；管理機關分別為：經濟部水利署南區水資源局、台灣自來水公司、嘉南農田水利會及台灣糖業公司，依照《水利法》規定，水庫管理機關應於開始放水1小時前警示，除透過廣播請下游民眾遠離河床外，也以簡訊及電話通知區長，並同步以簡訊方式通知里長等人加強宣傳，也會傳真知會區公所與地方政府因應，緊急時則會以細胞廣播方式通知鄰近區域的民眾，另外台南水情即時通APP也會同步推播水庫洩洪（含自然溢流）的資訊，多管齊下通知民眾要注意遠離河床。

水利局表示，民眾只要在Google Play 或iTunes Store 搜尋『台南水情即時通』即可進行下載安裝，只要行動裝置開機且連上網際網路，除了可收到水庫洩洪訊息外，也可收到氣象特報、水情資訊…等。

▲台南境內有11座水庫，黃偉哲市長已指示水利局加強與水庫管理單位聯繫，並在第一時間透過廣播與APP推播，提醒民眾遠離河床。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，水利署每年都會進行水庫安全檢查，3～5年會進行全面性安全評估，目前已請各水庫管理單位立即檢查盤點所轄水庫閘門設備、感測、操控、機電及放水警報等相關系統，以確保設施功能正常及安全。

市長黃偉哲提醒，近年來露營已成為國人熱門的休閒活動之一，請民眾應慎選符合「安全、安心、友善」並且合法之露營場地，提醒民眾行前應至交通部觀光局設置的露營專區網頁

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