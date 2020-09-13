反瘦肉精美豬　台南市第二場公投連署爆人潮

▲國民黨副秘書長謝龍介等人，簽反瘦肉精美豬連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨發起的「捍衛台灣豬、萊豬不要來」反萊克多巴胺美豬公投連署活動，13日上午在東區崇晦市場如火如荼展開，一早聚集許多民眾專程為反美豬而來，市黨部主委莊占魁表示，人民是國家主人，堅決反對含有萊克多巴胺的美國豬進口到台灣，國民黨和人民站在一起，向民進黨說不。

莊占魁表示，感謝遠從各地而來的台南市民，支持國民黨更有力量對民進黨說不，民主國家，人民是國家主人，違反人民意志、不符人民期待，執政者該為不當的政策負起責任，不容推拖敷衍塞責。

國民黨副秘書長謝龍介表示，開放美豬進口，蔡政府沒有考量到吃豬肉的比例高於牛肉，當年反對牛肉進口，今日卻開放全豬進口傷害人民的健康，俗語說「寵豬舉灶、寵子不孝」今日的民進黨就是被人民寵到無法無天，所以國民黨要發起反美豬公投，堅決反對含有萊克多巴胺的美國豬進口到台灣。

高思博認為，開放瘦肉精牛豬進口是十多年陳年老問題，以前是要求30年以下的美牛進口，但民進黨這次全部開放美豬美牛，民進黨沒有辦法承受美國壓力，犠牲台灣人民的健康，開放萊豬和內臟，30年以上的牛很有可能有狂牛病，民進黨卻不顧民眾健康，執意換取政治利益，但卻沒有交換什麼東西，這樣的決策令人不解。

盧崑福議員表示，含瘦肉精的豬肉比較便宜，像蔡英文總統一定吃不到，但一般民眾就可能會吃到，所以全民的健康咱要自己顧，大家要支持食安公投，不能讓美國豬進來台灣，請大家告訴大家，一定要讓公投過關。

洪玉鳯議員表示，瘦肉精的豬肉及內臟，傷害神經系統，帶來各種病症甚至死亡，現在民進黨執政，蔡英文總統宣布要進口這款豬肉及內臟呼大家呷，請大家來連署公投反對美豬進口。

李中岑議員表示，瘦肉精對孕婦危害很大，為了子孫未來，大家要站出來，維護自己的健康安全，全國發動公投，拒絕瘦肉精。

上午在崇晦市場填寫連署書的人潮絡繹不絕，國民黨副秘書長謝龍介、中常委高思博、議會黨團盧崑福議員、李中岑議員、洪玉鳳議員與王家貞議員助理、曾培雅議員助理，到場一同為反美豬公投而努力。由於前來繳交連署書的市民相當踴躍，最後移師至市黨部繼續辦理，直到人潮散去。

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