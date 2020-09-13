恥度無極限！網友認「白吃偷錢挑戰棄單」...修理永康豆花伯

▲台南永康88歲豆花伯，１碗豆花僅賣20元，竟遭嫌貴惡意棄單！事件發生後引起各界譁然不捨，台南市長黃偉哲還親自前往慰問打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康88歲豆花伯，１碗豆花僅賣20元，竟遭嫌貴惡意棄單！事件發生後引起各界譁然不捨，台南市長黃偉哲還親自前往慰問打氣，並買下當日豆化伯所做豆花，當點心分請市府員工享用，未料竟有1名網友跳出來留言，自稱是他們做的，還說「與同學還一起偷他錢過」，引爆網友們怒火。

台南永康一名高齡88歲的「豆花伯」，1碗豆花只賣20元，日前卻遭客人嫌貴惡意棄單，沒想到竟然有1名網友跳出來留言自曝：「好啦！坦白一下！是我們做的！」，該網友在網路上留言自爆：「好啦！坦白一下！是我們做的！」、「我那天就跟我同學去挑戰棄單，那時候我們訂很大量還故意問一碗多少，阿伯說20，我說太貴了不要了，拜拜，就快步離開，他一臉反應不過來的樣子，我笑死」、「我和同學去那邊吃免錢的吃很久了，阿伯找錢還笨笨的，被我們騙說少找，趁他不注意偷他的錢買豆花吃，他都不知道」、「他就欠整啊，我跟同學還一起偷他錢過」、「是真的啊，只是看他被棄還被救很不爽，下次要找同學把他錢丟光」。

▲有1名網友跳出來留言，自稱是他們做的，引爆網友們怒火，台南市永康分局主動調查依法究辦。（圖／翻攝自台南爆料公社）

該名網友留言一出，立刻引爆眾網友怒火，目前相關言論已被轉貼至各大臉書社團，網友紛紛罵道「這樣很好玩嗎？？你絕對會有報應的！」、「真的讓人很生氣」…。但也有網友質疑該名男子「所讀學校在新北市，能常常到永康嗎？嘴砲吧」，另名網友則問「我不知道啊～但是不管他是不是真的這麼做 還是嘴炮都不可取」。

台南市永康分局偵查隊已獲得此資訊，目前主動調查釐清中，如果屬實將依法究辦。

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