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歡慶99體育節「運動嘉年華」熱鬧登場　 黃偉哲與大小朋友同樂

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▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歡慶99體育節，全民動起來，台南市政府為打造繽紛又充滿活力的「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式，隨後黃偉哲市長與民眾同樂體驗划船、射箭、射擊等多項運動，開心與市民拍照、拍手，一同享受嘉年華歡樂氣氛，也鼓勵大家多運動賺健康，讓生活更加豐富精彩。

▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動由六甲國中的太鼓表演熱鬧開場包，現場貴賓雲集，含教育局長鄭新輝、體育處長林義順、台南市體育總會理事長吳志祥、運動i台灣地方訪視委員劉志華、陳耀宏、台灣之光林義傑及市議員蔡淑惠、吳禹寰、李中岑、許至椿、Ingay Tali穎艾達利、李啟維、沈震東、蔡筱薇、黃麗招、呂維胤、曾培雅、周麗津等皆到場與民眾同樂。

▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，不論全民體育或是頂尖運動，台南在六都內是資源比較少的城市，但市府還是持續不斷努力及爭取，尤其今年全中運獎牌數創新高，總計98面獎牌，謝謝各位教練及學校的努力，也很感謝各位議員對體育經費的支持，運動員培訓及獎金是市府持續努力的目標，運動可以讓人身心靈得到紓解，期望透過結合各項運動展演及體驗，讓大小朋友享受運動樂趣。
▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，本次嘉年華活動有11組吸睛的運動展演，不僅有土風舞、健美、拉丁舞，展現運動的力與美，還有拔刀術、武術、傳統武術等精彩演出，運動體驗多達18種以上，不分男女老少都能找到適合自己的運動，包含馬術、射箭、拔河、划船、射擊、滾球、幼兒體育足球等，讓參與民眾直呼過癮，忍不住想跟著一起動起來。

▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育處進一步表示，運動嘉年華為配合教育部體育署「國民體育日多元體育活動」，由市府主辦，台南市體育總會承辦，每年九九體育節都受到市民滿心期待，今年除了運動嘉年華，特別串聯「台南i跑站」復古運動會，讓民眾重溫扯鈴、踢毽子、踩高蹺等民俗運動之樂趣，營造繽紛運動饗宴，讓體育園區裡裡外外熱鬧不已，民眾在週休假期盡情玩樂、身心放鬆，將運動融入生活當中。

▲「運動嘉年華」，12日台南市體育園區熱鬧展開，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為增進民眾參與熱度，台南市體育總會貼心準備紀念品，闖關完成即可享有好禮，讓大小朋友玩得盡興。此外，在田徑場內結合復古運動會，藉由懷舊運動及2小時接力馬拉松，讓民眾運動之餘，也能回味兒時童趣，增加活動樂趣豐富。

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