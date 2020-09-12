2020麻豆文旦節「柚」見熱潮　黃偉哲揪買台南好柚慶中秋

▲2020麻豆文旦節於12日在麻豆農會超市廣場熱鬧開幕，市長黃偉哲特地出席，熱邀全國朋友多多採購優質的台南文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年台南文旦買氣強強滾，除內銷暢旺，更外銷到星港澳、加拿大、日本等地，整體銷售表現相當亮眼，眾所期待的2020麻豆文旦節於12日在麻豆農會超市廣場熱鬧開幕，市長黃偉哲特地出席，熱邀全國朋友多多採購優質的台南文旦，一定要把握良機趁早訂購，以免向隅，而且搭配柚香禮券，越買越划算。



今日活動，包括農糧署長胡忠一、農糧署南區分署長姚志旺、日本笠間台灣辦事處長木下知香、台南農改場場長楊宏瑛、農金局副局長周妙芳、台灣首府大學校長戴文雄、農業局長謝耀清、麻豆區長孔慶瑤、麻豆農會理事長呂登和、麻豆農會總幹事孫慈敏及立委郭國文、賴惠員與市議員尤榮智、陳秋宏和各地農會代表等貴賓雲集，共同為文旦行銷站台，力創銷售佳績。





黃偉哲市長表示，今年因為節氣的關係文旦產銷表現亮眼，相信很多農民都在準備要慶豐收了，而麻豆文旦節就是在建立口碑，為了每年越來越多的消費者來做部署跟準備，期待讓麻豆文旦的銷路越來越廣，相信透過有系統的包括電商的投入，讓全國更多的消費者愛用麻豆文旦，並陸續行銷到海內外，讓全世界的消費者都能品嚐到最優質的台南文旦。



目前麻豆農會輔導的文旦產銷班種植面積約600公頃，佔麻豆區種植面積7成左右。麻豆農會特地創立「產地團體商標」，以避免市售文旦與麻豆文旦混淆，進而維護麻豆文旦品質及聲譽。此外，台南市政府及麻豆農會攜手努力開創外銷通路，讓文旦輸出接軌國際，今年已陸續銷往加拿大多倫多、新加坡、香港、澳門等地，甚至打開睽違20年的日本市場，力求創造海外文旦銷售佳績。



農業局長謝耀清表示，台南文旦種植面積佔全台第一，其中又以麻豆文旦產量為全市第一。在農業局及農會的努力下，文旦產業已從三級產業朝向六級產業邁進，將有助於增加農民收益，吸引更多新農人投入，活絡地方產業。2020麻豆文旦節搭配農委會新推出的農遊券2.0－「柚香禮劵」活動，購買超過 600元文旦能再兌換面額250元的禮券、超過1000元能再兌換面額500元的禮券，讓消費者不僅可以買到正宗麻豆文旦，而且買越多賺越多。





麻豆文旦節9/12-9/13連續二日活動，包括「AR實境互動遊戲」、「柚柚小學堂」、「超萌文旦拍照打卡」、「舞台集客×文旦市集」等主題。「AR實境互動遊戲」，由農業結合科技，體驗和機器比賽剝柚子；「柚柚小學堂」，在全台最美的農會超市重現校園活動專區，提供民眾拍照打卡；「超萌文旦拍照打卡」，可以和超萌的文旦寶寶合照，打卡送限量精美禮品；「舞台集客×文旦市集」，利用舞台行銷讓農民推薦銷售自家文旦。另外，為加強與民眾互動，現場辦理「柚重感應」活動，讓民眾用手感測知文旦重量，最接近重量者為贏家，可獲得柚花植萃保濕洗手乳一式。





農業局表示，民眾參加本次文旦農業產業文化活動，現場出示「柚樂三倍券」（電子票券或實體報紙）)與身分證明文件，即可兌換限量精美禮品及遊戲體驗代幣，每人限兌換乙次。若欲購買文旦請洽麻豆農會供銷部06-5722437、麻豆農會超市 06-5722277。

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