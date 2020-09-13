因「電池」結緣51年！金婚夫妻攜手抗癌7年成功⋯暖喊：真的很疼我

記者袁茵／台北報導

台北市民政局13日下午舉辦「金婚表揚」活動，還特別安排表揚夫妻重新拍攝婚紗照，再由台北市長柯文哲表揚總共68對牽手超過半世紀的金婚夫妻，讓現場洋溢幸福溫馨的氣氛。其中一對婚齡51年的夫妻，是由「電池」進而結緣，讓陳女士感動地說，先生十分疼她，「我任勞任怨。」

今年77歲的黃永德與70歲的陳秀榮夫妻，已經牽手51年，「生日就是結婚紀念日」。陳秀榮女士受訪時提到，自己從14歲就認識了先生黃永德，後來經過一些輾轉，民國52年認識，到了58年結婚，所以現在是結婚51週年。

▲結婚51週年的「電池夫妻」黃永德、陳秀榮。（圖／記者袁茵攝）

陳秀榮女士表示，由於她還有2個弟弟，所以家中需要她出來做事情，因此14歲就成為軍中工藝隊成員，也就是以前的康樂隊，當時很流行梁山伯與祝英台，所以她們就會進行公演，慰勞軍中兄弟們。

陳秀榮提到，當年在軍中認識了任職小少尉的先生黃永德，對方的部隊後來移防至金門，而她的乾爹是團長，也調到了金門，所以自己也跟著去金門。

陳秀榮回憶道，當時黃永德是太武山觀測站的通信官，後來他們在金門藝工隊碰面；她那時候很喜歡看小說，而黃永德市管電池的人，所以她為了晚上看小說需要靠電池取得光源，跑去找對方借電池，也進而收到2個大電池。「那時候52年，金門沒有電，只能靠小燈泡看小說，我們就這樣子結緣。」

陳秀榮說，後來她回到台灣參加藍天藝工隊，而黃永德退伍後到機場台勤工作，做了35年退休，「我是民國56年去藍天的，然後我們58年結婚。」當時兩人都很年輕，她一個20歲的小女生願意嫁給對方，就是因為覺得黃永德很疼她，「我任勞任怨，我是個客家小女孩，我願意這樣。我先生也很疼我，我願意犧牲。」

被問到結婚超過半世紀，維持感情的方式是什麼？陳秀榮笑稱，「相敬如賓！」黃永德當里長，她就去當義工，到家旁邊的公園掃掃菸頭，而鄰居們關係都很不錯，大家都很和樂，里民合作愉快；而他們也生了2男1女的孩子，目前大兒子今年已經50歲，女兒則是隔了12年生的，今年37歲，「不錯！家裡小孩教養各方面都很好。」而黃永德目前抗癌成功7年，陳秀榮曾患肺水腫，現在均已治癒，兩人期望未來繼續互相扶持、照顧彼此邁向未來。