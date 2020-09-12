新郎婚禮現場「打遊戲」！新娘無奈眼神死...網看傻：她放棄了

▲新娘眼神非常無奈。（圖／翻攝reddit）



實習記者劉雪兒／綜合報導

結婚是人生大事，每對新人都想把婚禮辦到最好。不過有網友分享一張照片，只見新郎坐在新娘旁邊，卻專注的打著遊戲，而一旁的新娘則是眼無奈且呆滯望著前方。照片一貼出，立即引起網友熱議，直呼這位新郎實在太不專心。

一名網友在美國知名論壇Reddit上PO出一張照片，只見新郎穿著黑色西裝，左手插在褲子的口袋，右手則放在筆電上，玩著一款叫「足球經理人（Football Manager）」的遊戲，對面的新娘雖然穿著一身白紗，但似乎沒有新婚的喜悅，兩眼無神的望著前方，似乎對新郎的舉動感到無奈。

不少網友看完後，紛紛留言說，「你的妻子需要你多多陪陪她，她已經開始擔心了」、「新娘似乎已經放棄新郎了」、「新娘的表示似乎在表達『給我妳的熱情』」、「她似乎非常不滿意新郎今晚的表現」。而媒體事後也找到這位新郎，以了解當時的情況。

根據Sportbible報導，新郎布拉克（Burak）與新娘因為婚禮現場出現技術性的問題，導致延遲進場，所以兩人只好繼續待在休息室30分鐘，而他只好拿筆電打遊戲解解悶，不過因為怕妻子生氣砸筆電，所以只玩了一場世界盃、一場聯賽，然後就結束了。

他還補充說，每天下班都會玩3至4小時，週末則可以玩遊戲長達6至7小時，而妻子平常都會尊重自己愛玩遊戲的興趣，對他非常寬鬆，只要其餘的時間好好陪伴彼此即可，並沒有太多的要求。隨後他也PO去與妻子的自拍照，向網友們證明，妻子比遊戲重要。