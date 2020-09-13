士林山區時雨量達91毫米　成立緊急應變小組





▲中央氣象局13日針對北北基地區發布豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

受到旺盛對流雲系影響，中央氣象局13日上午10時許針對北北基發布豪雨特報。台北市災害防救辦公室表示，目前士林山區時雨量達到91毫米，已成立緊急應變小組；而內湖、士林、北投區每小時雨量均達40毫米，若持續降雨，提醒易淹水處民眾做適當防護措施。

台北市災害防救辦公室13日通報，因受對流雲系發展影響，士林山區時雨量已達91毫米，因估計雨勢仍會持續一段時間，士林區公所及工務局已成立緊急應變小組，各防救災單位也已加強整備措施，因此特別呼籲登山、溯溪民眾多加注意自身安全。

台北市災害防救辦公室表示，另目前內湖、士林、北投區每小時雨量均已達40毫米，若持續降雨，易淹水處請民眾架防水閘門及適當防護措施，並協助巡查及清理居家周遭溝渠洩水孔。

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