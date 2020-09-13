蔡英文：中國強施港版國安法　威脅普世民主價值

▲蔡英文出席「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式。（圖／民進黨提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文13日表示，2020年對各國來說，是充滿挑戰的一年，除了疫情肆虐，中國強施港版國安法，衝擊香港的高度自治及民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。

蔡英文和桃園市長鄭文燦出席由民進黨中國事務部、國際事務部聯合舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式。

蔡英文致詞時表示，今年暑假，民進黨幫年輕朋友量身打造三門「民主必修課」，今天是「兩岸及國際事務兵推營」的結業式，很高興看到這麼多的年輕朋友參加，並完成訓練，讓她對台灣的未來充滿信心。

蔡英文指出，這次兵推營中，有48位對國安領域充滿熱忱的年輕面孔，學員平均年齡只有25歲，大家都積極投入討論，激盪思想的火花，相信在這充實緊湊的四天兵推訓練中，學員們應該都深刻體驗到，國安領域的事務是極具挑戰性。

蔡英文提到，對於各國來說，2020年是充滿挑戰的一年，新型冠狀病毒的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機，在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性，不但失業率升高，全球貿易和產業鏈也面臨重組的情況。



蔡英文提及，在東亞區域中，東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面，更涵蓋區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益；另外，中國強行實施港版國安法，不僅衝擊香港的高度自治及民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。



面對一波又一波的挑戰，蔡英文認為，作為總統，必須在國家安全受到威脅當下，拿出解決方案，但做出正確的決策，並不容易，每一樣決策都涉及到多層次、高複雜度和結構性的問題，總統必須在資訊龐雜，或是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。

蔡英文說道，這段期間，大家常聽到「超前部署」這樣的名詞，政府不只對疫情超前部署，在承平的時候，也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全，而這一切必須仰賴國安幕僚、團隊，事前周延規畫，事發積極應變，因此，國安幕僚的養成，是非常重要。