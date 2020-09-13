王金平率團赴陸變「求和團」　總統府：該慎思！維護台灣人國格

▲總統府副發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前立法院長王金平16日將赴廈門參加海峽論壇，而對岸官媒將其指為是前去「求和」，掀起軒然大波。對此，總統府發言人張惇涵13日表示，國民黨應該要慎思，維護跟捍衛台灣人的尊嚴跟國格，這是最重要的。

在國民黨主席江啟臣表態回歸前總統馬英九「九二共識路線」後，也邀請前立法院長王金平率團出席海峽論壇。隨後，對岸官媒指稱此行是前去「求和」，掀起國內軒然大波。

熟悉兩岸事務官員表示，光是從公開訊息就可得知，對岸兩位外交系統高層訪歐陸的效果，確實不如預期；反之，國民黨現在出團出席海峽論壇，對於北京而言，不啻是「嚴冬送暖」。

對於王金平率團赴陸參加海峽論壇，被對岸定義為「求和團」一事，張惇涵上午受訪時表示，國民黨應該要慎思，維護跟捍衛台灣人的尊嚴跟國格，這是最重要的。

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