印度5人遭解放軍綁架？　胡錫進大爆料：他們是情報員假扮的

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中印邊境衝突不斷，近日更傳出印度有5名年輕人，疑越境打獵遭解放軍「綁架」，再挑起雙方敏感神經。對此，中共鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天大爆料，稱上述5人其實都是「印方情報人員」假辦的，旨在越界刺探中方情況，中方已經對他們進行了警告、教育，很快就會釋放。

據《India Today》6日報導，有5名在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納恰爾邦附近打獵的印度青少年突然失蹤，其中2人逃出後跑回村莊求救，供稱同伴遭解放軍擄走，驚動印度軍方高層介入。

印度前議員Ninong Ering還說，解放軍近月也曾有過類似行為，因此印度軍方已透過中印「軍事熱線」，要求一個解釋；當時，陸媒報導稱當地警方未接到報案，兩邊各說各話。

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

對此，中國大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上回應，「我們從不承認在中國領土上非法設立的所謂『阿魯納恰爾邦』，不掌握相關案件的具體情況 。」

胡錫進12日透過《環球時報》公眾號表示，據他了解，日前確實有5名印方人員在藏南地區越界，進入西藏的山南市轄區，但消息人士透露，「這幾名印度人是裝扮成獵人的印方情報人員。」

胡錫進引述消息人士爆料，印方不時以這種方式派人越界刺探中方情況，這是印方蠶食中方控制地區的一種手段。遇到這種情況，中方會堅決扣留他們，進行警告、教育後才予釋放，上述5人中方也已經對他們進行了警告、教育，很快將釋放。



據《印度斯坦時報》報導，當地警察局長古薩（Taru Gussar）在事發當時表示，已派出搜尋小組前往事發地查明真相，不能證實綁架事件確實發生過，他們也可能只是迷路而已，也許數日之後就會自行回家。當時中印雙方對此事的曖昧態度，就曾引發外界討論。

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