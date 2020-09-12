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68歲老法官娶了嫩看護！1年後逝「留1.7億遺產」前妻提告結果出爐

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▲澳洲69歲法官布萊恩（Brian Harrison）迎娶比自己年輕23歲的看護蘭佩（Rampai Harrison）。（圖／翻攝自Facebook／Rampai Harrison）

▲澳洲法官布萊恩（Brian Harrison）迎娶比自己年輕23歲的看護蘭佩（Rampai Harrison）。（圖／翻攝自Facebook／Rampai Harrison）

記者吳美依／編譯

澳洲凱恩斯（Cairns）的法官布萊恩（Brian Harrison）愛上看護，2018年迎娶比自己年輕23歲的蘭佩（Rampai Harrison），未料幸福生活只維持1年就不幸去世，享壽69歲，留下600萬美金（大約新台幣1.7億）的遺產。此時，前妻特蕾絲（Therese Ryan）提出訴訟爭取遺產，但最後不僅一毛錢也沒有拿到，還必須支付司法費用。

《每日郵報》報導，特蕾斯宣稱，布萊恩婚後變得極端暴力，控制欲很強，只要不滿意就會「爆發他那種狂野、暴力與危險的憤怒」，不僅拳腳相向，甚至曾經縱火燃燒自家住宅。她說，「（布萊恩）在各種層面上都有虐待傾向，不論是財務上、情感上、心理或生理上」。

特蕾斯經歷這段婚姻後，終生飽受憂鬱、焦慮症狀折磨，甚至必須仰賴殘疾人士福利金（disability support pension）度日。她認為，前夫具有「強烈的道德義務」必須負擔其生活，因此提告爭取236萬美金（大約新台幣6900萬元）作為撫慰。

但是，法官格倫（Glenn Martin）認為，特蕾斯1993年就與布萊恩離婚，前妻不被視為「配偶」，無法獲得遺產，進而把大筆遺產歸給46歲的蘭佩。此外，他還下令要求特蕾斯支付訴訟費用。

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