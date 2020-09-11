女嬰「背上插1把生鏽刀」裝塑膠袋丟棄路邊！　醫：出生不到2天

▲阿根廷一名女嬰被丟棄在路邊，背上竟然還插著一把生鏽的刀子。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

阿根廷米西奧內斯省（Misiones）發生一起驚駭事件。一個新生兒被藍色、粉紅色相間的毯子包裹住，裝在一個黑色塑膠袋內，丟棄在馬路邊，背上甚至插了一把生鏽的刀。但她的生命力相當堅韌，經過急救治療後幸運存活。

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導，31歲的健身教練佩約納（Diego Sebastian Penayo）經過寇斯塔內拉．奧伊斯特大道（Costanera Oeste Avenue）時，聽見嬰兒的哭聲。他循聲尋找，竟發現背部遭刺傷的女嬰，趕緊把孩子帶去附近的警察局。

OMG, New born baby girl found abandoned in Argentina with a rusty knife sticking out of her back: A passerby found her, taken to hospital she will survive, mom has been arrested https://t.co/iK89sQPecZ via @MailOnline — T.F. (@Lakotasky) September 9, 2020

女嬰被轉移到兒童醫院治療，被發現身上多處刀傷，都是同一把武器造成。院方發言人哈拉克（David Halac）表示，傷口沒有傷及任何內臟或器官，「寶寶目前情況穩定，我們相信她會活下來的」。

該醫院的巴雷羅醫師（Dr. Fernando Barreyro）研判，孩子出生不超過2天。此外，醫護人員們決定幫女嬰取名「艾絲佩朗莎」（Esperanza），意思是「希望」。

波薩達斯（Posadas）警方很快就找到並逮捕了女嬰的母親。他們向阿根廷《號角報》（Clarin）表示，女子產下寶寶以後就離開醫院，把孩子丟棄在附近街道上。但是，目前仍不清楚嬰兒的生母是否被起訴。



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