　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女嬰「背上插1把生鏽刀」裝塑膠袋丟棄路邊！　醫：出生不到2天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲阿根廷一名女嬰被丟棄在路邊，背上竟然還插著一把生鏽的刀子。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

阿根廷米西奧內斯省（Misiones）發生一起驚駭事件。一個新生兒被藍色、粉紅色相間的毯子包裹住，裝在一個黑色塑膠袋內，丟棄在馬路邊，背上甚至插了一把生鏽的刀。但她的生命力相當堅韌，經過急救治療後幸運存活。

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導，31歲的健身教練佩約納（Diego Sebastian Penayo）經過寇斯塔內拉．奧伊斯特大道（Costanera Oeste Avenue）時，聽見嬰兒的哭聲。他循聲尋找，竟發現背部遭刺傷的女嬰，趕緊把孩子帶去附近的警察局。

女嬰被轉移到兒童醫院治療，被發現身上多處刀傷，都是同一把武器造成。院方發言人哈拉克（David Halac）表示，傷口沒有傷及任何內臟或器官，「寶寶目前情況穩定，我們相信她會活下來的」。

該醫院的巴雷羅醫師（Dr. Fernando Barreyro）研判，孩子出生不超過2天。此外，醫護人員們決定幫女嬰取名「艾絲佩朗莎」（Esperanza），意思是「希望」。

波薩達斯（Posadas）警方很快就找到並逮捕了女嬰的母親。他們向阿根廷《號角報》（Clarin）表示，女子產下寶寶以後就離開醫院，把孩子丟棄在附近街道上。但是，目前仍不清楚嬰兒的生母是否被起訴。
 

►Her和她　女孩想要的都在這

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
恆述法師宣布還俗！「復出尺度無極限」超狂內容曝光
「暗黑國家隊」老闆主業起底！靠假口罩2個月內爽賺500萬
揭丁允恭「選辦公桌上」淫亂內幕！他點名「這些人」：遲早要曝光
快訊／新冠肺炎再增2例確診！指揮中心1400臨時記者會說明
快訊／蓄意隱瞞還趴趴走　新北市府重罰康軒老董百萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「訪台捷克企業」遭報復禁入中國市場　捷商：如此幼稚令人驚訝

川普曝：金正恩告訴我一切！　包括姑丈張成澤遭「殘忍處決」過程

她擁「42L巨乳」超愛健身！彎腰撿東西竟釀悲劇　慘坐輪椅

美媒：字節跳動與華府談判　避免完全售出「TikTok在美營運權」

吹哨者爆料：白宮下令「淡化俄干預大選」　改為聚焦中國

1.3萬人擠爆2千人營地！歐洲最大難民營一夜燒光　希臘進入緊急狀態

首場辯論會不到3周！　川普「0演練」拒正式準備：反正拜登會口吃

遇上恐怖情人！　她提分手竟遭「剁下左手掌」潑酸溶臉慘毀容

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

奧勒岡州撤50萬人…佔全州人口10％！　美西野火狂燒已釀23死

高齡長輩易染新冠！他勸國民「中秋節千萬別返鄉」：這才是盡孝

女嬰「背上插1把生鏽刀」裝塑膠袋丟棄路邊！　醫：出生不到2天

日前首相森喜朗擬「率團再訪台」　19日出席李登輝告別禮拜

TikTok出售期限「絕不延期」！　川普放狠話：關掉或賣掉二選一

「訪台捷克企業」遭報復禁入中國市場　捷商：如此幼稚令人驚訝

約旦「彈藥庫大爆炸」原因曝！煙花式火光噴濺　驚悚影片瘋傳

阿嬤藏「24年漢堡」開箱完整無缺！麥當勞：這因素讓它不會壞

快訊／約旦首都郊區發生大爆炸！　「煙花式火光」照亮夜空

微軟：俄中伊駭客鎖定川普與拜登陣營

2020東森好朋友生活節　高質感市集搶先報你知

王金平遭扭曲「求和」　國民黨反擊：不會以退讓換取和平

搶先看澎湖最美燈光節！巨大美人魚主燈超夢幻　還有發光寶石隧道

醉駕衝撞交流道號誌箱...棄車逃27分鐘　網曝現場照

新滋味！「麻古茶坊X舊振南」打造「用喝的綠豆椪」　還吃得到綠茶凍

超尷尬！二伯忘了拆「媽媽配件」直接出門　賣菜老闆目睹露神秘微笑

《古惑仔》包皮驚爆離婚！　斷18年婚姻「夫妻照全刪」：是她成全我

「全班27人，26人不喜歡他」　小學老師催淚PO霸凌文逾10萬人關注

衛福部躲美豬公聽會　邱顯智貼公告協尋「失蹤人口」

寶爺中風42天「最後貼文」曝光　神秘預告：不要用任何方式聯繫

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

人妻遭劫匪輪暴　孩子就在旁邊..

超巨蜘蛛「狂嗑鳥脖」進食片曝光

約旦首都郊區發生大爆炸！

川普：金正恩健康　不要低估他

印軍警告：再越線就報復！想開戰要付艱鉅代價

美軍殺人獲特赦　菲想換取疫苗

靠一滴血詐120億　傳「女版賈伯斯」以精神異常辯護

阿嬤藏24年漢堡沒壞！麥當勞：這因素是關鍵

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

狠師體罰「100下蹲跳」…13歲少年猝死

美參議員致函蓬佩奧：快派次卿訪台展現簽FTA決心

更多熱門

相關新聞

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

阿根廷一名46歲女教授2日透過網路教授大學課程，但就在上課期間，她突然感到身體不適且呼吸困難，儘管學生們立刻發現異狀，想幫她叫救護車，便要求她提供所在位置的地址。只不過，這一切已經來不及，她只說了一句「我無法」之後，隨即當著學生們的面昏倒在地，疑似死於新冠肺炎。

21歲嫩妹公廁產子　裝紙箱丟垃圾桶

21歲嫩妹公廁產子　裝紙箱丟垃圾桶

阿根廷總統刷梅西存在感

阿根廷總統刷梅西存在感

梅西去哪兒？　阿媒爆料這支豪門

梅西去哪兒？　阿媒爆料這支豪門

產後情緒不穩！她將寶寶拋下江水

產後情緒不穩！她將寶寶拋下江水

關鍵字：

阿根廷棄嬰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

PTT也神不到！台南好市多「隱藏店花」照曝光

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面