　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有悔意可教化？交給AI判決有驚人發現　竟比法官可靠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲最近台灣出現幾起法院判決爭議，法官審理案件的公正性引發質疑聲浪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

精選書摘
作者／麥爾坎．葛拉威爾
摘自／《解密陌生人：顛覆識人慣性，看穿表相下的真實人性》

這個問題最好的解答來自一個哈佛經濟學家、三個頂尖電腦科學家，和一位芝加哥大學的保釋專家所做的研究。這群人──為了方便起見，我以那位經濟學家的名字穆拉尹納山（Sendhil Mullainathan）代表他們──決定把紐約市當成他們的實驗場。他們蒐集從2008到2013年在紐約市接受提訊聽證的55萬4689名被告的紀錄，發現紐約市的法官裁定釋放的人數略超過40萬人。

然後穆拉尹納山建立一套人工智慧系統，輸入和這些提訊案件中，檢察官提供給法官的相同資訊（被告的年齡和犯罪紀錄），並要求電腦處理這55萬4689個案件，和列出電腦決定的40萬名被釋放者。這是一場競賽：人類對機器。誰做出最好的決定？誰的名單在被保釋後犯的罪最少，以及準時在庭審日期到場的人最多？結果相當懸殊。電腦名單上的人在等候庭審期間犯罪的比率，比紐約市法官釋放的40萬人少25％。25％！在這個競賽，人類遭機器輾壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了讓你對穆拉尹納山的電腦方法有一個概念：它標定所有被告中的1％為「具高度風險」，這些人是電腦認為絕對不應該在審判前釋放的。根據電腦的計算，高度風險組的人有超過大半被保釋後會再犯罪。不過，當人類法官處理同樣這組壞人時，他們完全不視這組人有危險性。他們會釋放這些人的48.5％！

運算法標定為有高度風險的被告，有許多被法官當成只有低風險。」穆拉尹納山團隊做結論說：「這個比較顯示出，法官不純粹是為拘留設定一個高門檻，而是錯誤地對被告做分類……他們選擇拘留的被告是從整個預估風險分布挑出的。」換句話說：法官的保釋決定漫無標準。

我相信你同意這很令人困惑。當法官做保釋決定時，他們有三種資訊來源。他們有被告的紀錄──年齡、以前的犯行、他上次獲准保釋後發生的事、他住哪裡、在哪裡工作。他們有地區檢察官和被告律師的證詞：法庭上公開的所有資訊。他們還有自己親眼看到的證據：我對這個站在我面前的人有什麼感覺？

另一方面，穆拉尹納山的電腦看不到被告，也聽不到法庭上說的任何話。它知道的只有被告的年齡和犯罪紀錄。它能取得的資訊只有法官得到的一小部分──但它在做保釋決定上的表現卻好得多。

▲▼法庭（示意圖／Pixabay）

▲由哈佛經濟學家領軍的頂尖專家，實驗比較人腦與電腦的判斷結果，發現電腦在保釋決定上的表現竟比較好！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在我的第二本書《決斷2秒間》（Blink），我說到管弦樂隊在招募新人時，若是讓候選者在屏風後面試奏，他們可以做出遠為明智的決定。將部分資訊拿走，不提供給招募委員會，可以讓他們做出較好的判斷。但那是因為觀看某個人演奏時蒐集的資訊大部分是無關緊要的。如果你想判斷某個人是不是優秀的小提琴演奏者，知道那個人高大或矮小、英俊或醜陋、白人或黑人對你沒有幫助。事實上，那可能只會帶來讓你更難下判斷的偏見。

但就保釋決定來說，法官獲得的額外資訊似乎應該很有用。在索羅門的法庭上有過一個案例，一名穿籃球短褲和灰T恤的年輕男人被控與另一個人鬥毆，然後他用那個人被竊走的信用卡購買一輛汽車。在要求保釋時，地區檢察官指出，他在前兩次遭逮捕後未依照指定日期出庭。這是個嚴重的警訊。但「未出庭」的原因千奇百怪。如果通知被告出庭的日期錯誤呢？如果他當天請假可能丟掉工作，所以決定不值得為出庭犧牲工作呢？如果他的小孩正好住院呢？被告律師就是這麼告訴法官的：他的委託人有很好的理由。電腦並不知道這些，但法官知道。所以這些資訊怎麼會沒有幫助？

同樣地，索羅門說，他在保釋案件中最留意的是「精神病患者遭指控暴力犯罪」。這類案件是法官的夢魘。如果他們讓某個人保釋，然後那個人停止服藥，並犯下一些可怕的罪行。「後果可能是射殺警察。」索羅門說。

後果也可能是開車撞上一輛廂型車，害死一個懷孕的女人和她丈夫；傷害一個小孩；把人推到進站的地鐵火車前讓他們被輾死。那是任何可怕的事都可能發生的情況……沒有法官會希望自己是那個案件中做出保釋決定的人。

這類情況的一些線索就在被告的檔案裡：醫療紀錄、住院紀錄、被告被發現失能的情況。但其他線索只能在當時發現。

「你也會在法庭上不斷聽到『情緒失常者』（EDP）這個詞。」索羅門說。

使用這個詞的人可能是送被告來法庭的警察局，他們交給法庭一個信封，裡面裝著醫院的醫師在提訊前做的精神診斷……有時候這個資訊會放在地區檢察官的檔案夾，而地區檢察官會提出問題……那是我必須考慮的事實。

在這類案件中，他會看著被告──專注地，仔細地，以他的話來說，尋找：
某種漠然的表情，不敢做目光接觸。不是像青少年那樣額葉還未發展而無法做目光接觸。我說的是沒有服藥的成人……
穆拉尹納山的電腦沒有辦法聽到檢察官談到一個情緒失常者，它也無法看到露出馬腳的漠然表情。這個限制應該是索羅門和他的法官同僚的大優勢，但不知道什麼原因卻不是如此。

謎題：為什麼面對一個陌生人，有時候反而讓我們比不見面更難了解他們？

《解密陌生人：顛覆識人慣性，看穿表相下的真實人性》書摘（圖／時報出版提供）

★本圖、文經時報出版授權，摘自《解密陌生人：顛覆識人慣性，看穿表相下的真實人性》

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起
鄰家女沒熱水器…人夫借她浴室洗澡結局超展開
快訊／高雄前鎮冒怪味…測出乙烯！　副市長急衝現場
太好用！　iPhone四大隱藏神技巧必學　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在軍中講電話哭了！女友驚「平常很Man」　他傻眼：會不會被霸凌

月亮杯卡下體3天！19歲少女羞澀求診　醫一夾出「血噴護理師」

有悔意可教化？交給AI判決有驚人發現　竟比法官可靠

挑對象不能只看星座！「焦慮型＋逃避型」最災難的戀愛組合

鋒面來了！雨彈周六炸北台　下周「東北風南下」秋意更濃

「Fun遊苗栗」大抽獎！百萬休旅車新北市民奪下...消費4500元

「瘦肉精零檢出」　中市推「懶人包」「牛哥豬弟」標示保障市民健康

流浪貓「全身石化」蜷曲長椅下！善良妹往前一衝臉垮掉：被騙了

「偽太空旅行」來了！星宇追月號9/14開賣　中秋搭機邊喝酒邊賞月

斗六文旦前進新加坡！4782公斤封櫃啟程...在6網路平台販售

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

在軍中講電話哭了！女友驚「平常很Man」　他傻眼：會不會被霸凌

月亮杯卡下體3天！19歲少女羞澀求診　醫一夾出「血噴護理師」

有悔意可教化？交給AI判決有驚人發現　竟比法官可靠

挑對象不能只看星座！「焦慮型＋逃避型」最災難的戀愛組合

鋒面來了！雨彈周六炸北台　下周「東北風南下」秋意更濃

「Fun遊苗栗」大抽獎！百萬休旅車新北市民奪下...消費4500元

「瘦肉精零檢出」　中市推「懶人包」「牛哥豬弟」標示保障市民健康

流浪貓「全身石化」蜷曲長椅下！善良妹往前一衝臉垮掉：被騙了

「偽太空旅行」來了！星宇追月號9/14開賣　中秋搭機邊喝酒邊賞月

斗六文旦前進新加坡！4782公斤封櫃啟程...在6網路平台販售

他猥褻判囚1年...因這理由強制治療9年　終獲釋「永不再犯！」

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

中職／猛威爾對決德保拉　獅象大戰打序出爐

男大生蹲馬桶5分鐘下體一陣劇痛！　抓住1米蛇送醫縫4針

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

先探／中國經濟超英趕美不是夢

「17坪擁三房二衛一陽台」很吃地點　過來人曝1關鍵：實在不值！

21公斤混種犬「長得超老實」　鄰居「6個字貼切形容」網笑翻！

反送中女孩變裸屍「遺體腐化」　香港陪審團裁定：死因存疑！

麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高官荒唐性史　找妹「皇帝級」多P

叫她0反應！4歲妹吐白沫送醫...家長怕爆

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

共軍擾台連開記者會！網騷動：開戰前必有這徵兆

男每天DIY精力旺到「白汁流不停」　醫一脫褲搖頭說真相

寶爺中風！愛瘋修老闆哭了：混蛋竟瘦了15公斤

11號颱風「紅霞」　最快今生成

「丁允恭少年得志」486先生神分析：蠢爆了

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

女子沒口罩遭拒載！他熱心掏中衛下秒錯愕

更多熱門

相關新聞

永和分屍案　法官帶隊重回現場模擬

永和分屍案　法官帶隊重回現場模擬

發生在2018年8月間的加拿大籍男子顏柏萊遭殺害分屍案件，主嫌美籍男子孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo）一審遭判無期徒刑。案件上訴二審後，高等法院法官曾德水11日上午帶著孫武生等4名被告，重回現場勘驗，並模擬犯案經過。法官這次還傳訊1名證人，到現場協助勘驗，要重建全案犯罪過程。

AI寫500字評論登《衛報》…我對消滅人類沒興趣！

AI寫500字評論登《衛報》…我對消滅人類沒興趣！

《商審法》讓公司派合法拖延時間

《商審法》讓公司派合法拖延時間

AI分析出最讚卡司　亨利卡維爾成「龐德」首選

AI分析出最讚卡司　亨利卡維爾成「龐德」首選

16秒狠打6次　保姆虐老婦判一年

16秒狠打6次　保姆虐老婦判一年

關鍵字：

法官判決AI犯罪保釋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面