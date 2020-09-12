福斯新聞變心了！　老董梅鐸爆11月大選「看衰川普」準備重新布局

▲福斯新聞董事長梅鐸（Rupert Murdoch）被爆看衰川普連任。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國11月3日即將迎接2020年大選，文化、時尚與政治雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）於10日報導，總統川普認為，一向支持他的《福斯新聞》最近越來越「不受控」，甚至為此打電話給董事長梅鐸（Rupert Murdoch）大罵。但是，梅鐸私下認為川普即將敗選，已經著手準備調整企業政策，迎接「後川普」時代。

根據消息人士，川普在電話裡大罵《福斯新聞》的報導「不公平」又對他「太嚴厲」，還宣稱民調數據都是假的，甚至指控對方「沒有站在他那一邊」，希望他敗選。梅鐸不甘示弱地「捍衛新聞台的標準與民調」，替自家記者的報導辯護，結果兩人「大吵一架」。

川普最近多次批評《福斯新聞》，轉而關注另一間右翼媒體《一個美國新聞網》（One America News）。與此同時，一名與梅鐸親近的消息人士也爆料，梅鐸認為川普11月將會敗選，為了引領他的媒體帝國進入「後川普」時代的環境，正在準備整頓事業。

《大西洋》雜誌爆料，川普2018年時稱陣亡美軍是「魯蛇」和「傻瓜」，以「秀髮會被弄亂」為由，拒絕前往巴黎近郊埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery）致敬。此事引發喧然大波，就連《福斯新聞》國安記者格里芬（Jennifer Griffin）也出面證實。

川普直指這是一場具有政治動機的「騙局」，強烈否認此事，甚至呼籲解雇格里芬，「（她）甚至從來沒打電話給我們詢問回應。《福斯新聞》完蛋了！」

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