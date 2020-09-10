澳批中採「人質外交」！　趙立堅反嗆：莫名奇妙的優越感

▲趙立堅表示，澳方所謂中國人質外交的說法完全是無稽之談。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中澳持續角力！2名澳媒記者遭中國國安人員約談後，已於8日返國，當地媒體形容是「被迫離境」，澳方還稱中方採取「人質外交」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（10）日強調，這充分顯示出澳方一些人莫名奇妙的優越感，暴露了十足的虛偽和雙重標準。

針對澳媒稱2名記者是「被迫」返回澳洲的說法，趙立堅表示，根據報導及涉事記者的陳述，分明是澳駐華使館要求他們盡快離開中國，而在中方有關部門要求2名記者配合調查後，澳駐華使館還安排他們進入館內以「躲避調查」，「這完全超出了領事保護的範疇，實質上是在干擾中方依法辦案，干涉中國內政和司法主權。」澳外交貿易部及澳駐華使館在其中扮演了什麼角色，澳方對此必須解釋清楚。

另外，趙立堅9日表示，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反澳「反外國干涉法」為由，突襲式搜查和詢問新華社、央視、中新社4名駐澳記者，並扣押工作用的電腦、手機，甚至包括記者孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等，迄今尚未給出合理解釋，也仍未歸還扣押物品。

趙立堅對此表示，澳方稱他們對中國記者的「問詢」符合正常程序，卻稱中方採取的是「人質外交」，這種說法充分顯示出澳方一些人莫名奇妙的優越感，暴露了他們十足的虛偽和雙重標準。

另外，中華全國新聞工作者協會也強調，對澳洲安全情報機構的突襲式搜查，表示「極大憤慨、強烈譴責、堅決反對」，同時要求澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，立即糾正錯誤作法、給出合理解釋、消除不良影響，切實尊重和保障中國駐澳媒體記者合法權益，不再做干擾兩國正常人文交流合作的事情。

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