憂未來「疫苗無效」！　MIT生物學家：新冠病毒來自實驗室外洩

▲MIT分子生物學家認為,新冠病毒起源於實驗室,可能因意外而外洩。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

新冠病毒(Covid-19)起源至今不明,哈佛大學與麻省理工學院(MIT)博勞德研究所(Broad Institute)的分子生物學家艾琳娜.陳(Alina Chan)研究指出,新冠病毒比較可能來自實驗室外洩。但她也提到,如果此理論為真,各界目前積極開發的疫苗可能無法應付未來爆發的另一波疫情。

根據《波士頓雜誌》(Boston Magazine),SARS相關研究指出,原始宿主果子狸與人類病例的病毒基因組出現許多變異。但是,最近的研究卻發現,新冠病毒具有驚人的穩定性,儘管經過數兆次複製,卻仍幾乎一模一樣,似乎已經非常適應人體。艾琳娜認為這一點非常不合理,試圖提出解釋。

