憂未來「疫苗無效」！　MIT生物學家：新冠病毒來自實驗室外洩

▲MIT分子生物學家認為，新冠病毒起源於實驗室，可能因意外而外洩。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠病毒（Covid-19）起源至今不明，哈佛大學與麻省理工學院（MIT）博勞德研究所（Broad Institute）的分子生物學家艾琳娜．陳（Alina Chan）研究指出，新冠病毒比較可能來自實驗室外洩。但她也提到，如果此理論為真，各界目前積極開發的疫苗可能無法應付未來爆發的另一波疫情。

根據《波士頓雜誌》（Boston Magazine），SARS相關研究指出，原始宿主果子狸與人類病例的病毒基因組出現許多變異。但是，最近的研究卻發現，新冠病毒具有驚人的穩定性，儘管經過數兆次複製，卻仍幾乎一模一樣，似乎已經非常適應人體。艾琳娜認為這一點非常不合理，試圖提出解釋。

The world’s preeminent scientists say a theory from the @broadinstitute’s @Ayjchan is too wild to be believed. But when the theory is about the possibility of COVID being man-made, is this science or censorship? Read the article by @rowanjacobsen here. https://t.co/7ZBeNhgyF1 — Boston Magazine (@BostonMagazine) September 9, 2020

第一種可能性是，病毒基因突變成為非常適合入侵人體的型態，但似乎不太合理，因為此種突變對於原始宿主非常不利。第二種可能性是，病毒早在人類之間傳播好幾個月，只是沒被發現，但這也站不住腳，因為中國官員不太可能全無發現，即使先前疏忽，事後也可以透過樣本追蹤早期病毒蹤跡，卻沒有任何發現。

▲新冠肺炎疫情去年底在中國武漢爆發，逐漸蔓延全球。（圖／路透）



艾琳娜排除多種假說之後研判，病毒只有可能是在實驗室裡被製造出來的，而且已經在人體細胞上進行實驗；也就是說，世界衛生組織（WHO）支持的「野味市場理論」是錯誤的。她將此發現撰寫成論文，5月2日在網路上公開，並且積極透過推特推廣，立刻造成轟動。

科學與醫學界一開始都認為該理論可能性極低，也缺乏充足證據，甚至有人直指這個想法很「荒謬」，但是隨著越來越多研究與證據浮現，越來越多人認為艾琳娜可能是對的。

▲艾琳娜指出，如果新冠病毒真的來自實驗室，現在開發的疫苗可能無法預防未來爆發的疫情。（圖／路透）

艾琳娜現在一方面持續基因治療法的計畫，另一方面開發一款追蹤病毒基因組的線上工具。此外，也有越來越多科學家找上她，一起討論研究與發現，試圖找出病毒起源，避免未來疫情再度爆發。

但是，艾琳娜指出，如果此理論屬實，病毒可能已經長時間在實驗室經歷混合、搭配的試驗，萬一未來再度爆發疫情，「這些病毒之間的差異可能如此之大，以至於我們的疫苗全都無法有所作用」。但她也說，無論如何，「我們都必須找到它的來源並且消滅它」。

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