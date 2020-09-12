《時代》悼近20萬染疫病逝者！　911過後再現「黑邊框封面」

▲《時代》繼911事件以後首度使用黑邊框封面，悼念疫情逝者。（圖／翻攝Twitter@TIME）

文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

美國新冠肺炎病逝人數直逼20萬，最新一期《時代雜誌》封面呈現半年來每天死亡人數，浮現20萬的數字，標題為「美國失敗」。為悼念死者，封面採用911恐攻事件後首見的黑邊。

這是《時代雜誌》（TIME）創刊97年來第2度採用黑邊封面。這份週刊上次捨棄招牌紅邊、改採黑邊封面，是19年前911恐怖攻擊事件後，封面呈現紐約世貿雙子星大樓遭客機撞擊倒塌前的照片。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美至少19萬2792人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。依目前每天約1000人病故推算，最新一期《時代雜誌》21日出刊前後，全美染疫喪命人數將達到20萬。

TIME’s new cover: COVID-19 has killed nearly 200,000 Americans. How many more lives will be lost before the U.S. gets it right? https://t.co/fGSXgl0Uj2 pic.twitter.com/8o89XTVZ5V — TIME (@TIME) September 10, 2020

《時代雜誌》總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）撰文說明封面設計理念指出，全美20萬人因2019冠狀病毒疾病而死，不僅是全球最多，以人均死亡率衡量，也排在全球第13。

費森塔爾提到，3月紐約疫情惡化時，他的同事孟祥悅（Kat Moon）決定移居兒時故鄉台北。台灣雖接近疫情發源地中國，卻展現全球數一數二亮眼的防疫成果，成功到8月可在台北小巨蛋舉辦萬人演唱會。一名讀者在推特發文，「看看美國的現況，在疫情限制下辦大型演唱會，彷彿像發生在另一個星球的事。」

為迎接費森塔爾筆下的「殘忍里程碑」，《時代雜誌》委託藝術家馬夫魯迪斯（John Mavroudis）操刀設計封面。他參考約翰霍普金斯大學數據，手寫2月29日至9月8日美國每天死於2019冠狀病毒疾病的人數，密密麻麻的日期與死亡人數中央浮現阿拉伯數字20萬。馬夫魯迪斯說，「我真的很希望這封面能警醒對這場災難感到麻木的人。」

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