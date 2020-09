《時代》悼近20萬染疫病逝者！　911過後再現「黑邊框封面」

▲《時代》繼911事件以後首度使用黑邊框封面,悼念疫情逝者。(圖/翻攝Twitter@TIME)

文/中央社記者尹俊傑紐約11日專電

美國新冠肺炎病逝人數直逼20萬,最新一期《時代雜誌》封面呈現半年來每天死亡人數,浮現20萬的數字,標題為「美國失敗」。為悼念死者,封面採用911恐攻事件後首見的黑邊。

這是《時代雜誌》(TIME)創刊97年來第2度採用黑邊封面。這份週刊上次捨棄招牌紅邊、改採黑邊封面,是19年前911恐怖攻擊事件後,封面呈現紐約世貿雙子星大樓遭客機撞擊倒塌前的照片。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,全美至少19萬2792人死於2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)。依目前每天約1000人病故推算,最新一期《時代雜誌》21日出刊前後,全美染疫喪命人數將達到20萬。

