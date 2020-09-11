永和分屍案高院法官帶4被告重回現場　傳訊1證人現場模擬

▲永和分屍案，高院承審法官曾德水（棕色西裝者）帶孫武生等4被告回現場模擬。（圖／記者陳雕文攝）



記者陳雕文、吳銘峯／台北報導

發生在2018年8月間的加拿大籍男子顏柏萊遭殺害分屍案件，主嫌美籍男子孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo）一審遭判無期徒刑。案件上訴二審後，高等法院法官曾德水11日上午帶著孫武生等4名被告，重回現場勘驗，並模擬犯案經過。法官這次還傳訊1名證人，到現場協助勘驗，要重建全案犯罪過程。

本案發生於2018年8月22日，永和新店溪畔遭人發現一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，警方獲報後封鎖現場，並從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大男子Ryan（中文名：顏柏萊）。警方查出本案為毒品糾紛，鎖定主嫌為以色列裔美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），共犯為非裔美籍男子Bent及台籍男子吳宣，但孫武生早已出境抵達菲律賓。經過司法互助後，孫武生在隔月就被從菲律賓押解回臺。

檢警最後查出，孫武生與顏柏萊等人共同販毒，並請Bent、美籍共犯何傑生（本名：Hobbie Jason Eugene）及吳宣等人充當共犯，但顏柏萊因有意淡出；孫武生擔心認定顏柏萊是警方線民，因此萌生殺意。最後夥同Bent等人，共同誘殺顏伯萊，並將他殘酷分屍。檢方提起公訴，一審將孫武生判處無期徒刑、Bent判刑12年6月、Hobbie判刑1年6月、吳宣判刑6月。

案經上訴，高等法院承審法官曾德水多次開庭審理，並與孫武生等人在法庭上多次交鋒。為了釐清犯案過程，曾德水決定在11日上午進行勘驗，聯絡警方後，由法警押送4名在押被告共同前往永和新店溪畔。此外本次勘驗程序中，曾德水還傳訊一名目擊證人，到場協助釐清。

▼永和分屍案的高院承審法官曾德水。（圖／記者陳雕文攝）



▼永和分屍案主謀武生（藍衣者），非裔美籍共犯Bent（後方黃衣者）現場模擬。（圖／記者陳雕文攝）