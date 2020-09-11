「一箭刺胸」奔50m倒地亡！他終生保護原住民　竟葬身亞馬遜部落

▲巴西亞馬遜部落專家里埃利（Rieli Franciscato）於9日深入孤立部落時不幸喪生。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

來自巴西的里埃利（Rieli Franciscato）是亞馬遜雨林部落專家，畢生致力保護當地原住民，包括尚未與外部世界接觸的孤立部落（isolated tribes）。他9日前往朗多尼亞州（Rondonia）烏魯尤瓦瓦保留區（Uru Eu Wau Wau Reservation），正在靠近未知部落時，卻遭一枝箭直接射中胸部，倒地身亡。

綜合《衛報》、《路透社》報導，通報指出，有人在該保留區內接近玻利維亞邊境處發現幾名原住民，似乎來自孤立部落。里埃利因此被派往當地勘查，但他試圖靠近部落時，一支箭卻倏忽飛來，正中心臟上方。一名陪同護衛探險隊的警員表示，「他大叫了出來，把箭從胸口拔出來，跑了50公尺以後就倒下了」。

Defensor dos indígenas isolados, Rieli Franciscato morre com uma flecha no coração, em Rondônia. Essa matéria será atualizada ainda hoje. https://t.co/JWevgxZ3Pv pic.twitter.com/t2lXCBKzgY — Amazônia Real (@amazonia_real) September 10, 2020

里埃利是鑽研亞馬遜孤立部落的專家，也在國立原住民保護財團（FUNAI）擔任協調員，努力爭取設立原住民保留區。他在1980年代創立的NGO「卡南德」（Kanindé）指出，這個原住民族群沒有能力區別來自外部世界的人是朋友或敵人。

里埃利的好友、協會共同創辦人卡多佐（Ivaneide Cardozo）說，「在這個不再尊重原住民權利的巴西，我們因如此多的死亡感到困惑」。國際生存者組織（Survival International）資深研究員申克（Sarah Shenker）形容，里埃利的死是「一場悲劇」與「無法估算的損失」，說明巴西的孤立部落、森林與對抗種族滅絕之路遭遇極大挫折。

巴西原住民正面臨來自非法土地掠奪者、盜伐者或淘金者的入侵，威脅日益巨大。巴西的極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）試圖開發亞馬遜，縮小原住民保留區的規模與範圍，更加助長上述威脅。

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