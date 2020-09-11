性侵小學生變態犯將出獄　韓國安山市加裝211支監視器

▲趙斗淳(左)即將於今年12月出獄。圖右為取材自該案的電影《希望：為愛重生》。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

記者朱錦華／綜合報導

韓國電影《希望：為愛重生》(另譯《素媛》)改編自駭人聽聞的「趙斗淳性侵女童事件」。影片中的原型罪犯趙斗淳因綁架、性侵小學女童罪名成被判12年有期徒刑。但他即將於今年12月刑滿出獄，回到他原本居住的京畿道安山市。目前安山市正著手準備相應對策。

韓國法務部日前透露，趙斗淳曾在7月的一次心理諮詢面談中表示：「我很清楚社會上對我的罪行有怎樣的評價。我甘願接受。」他同時表示要向受害者道歉，並且未來會好好做人。

與此同時，目前在浦項監獄服刑的趙斗淳又說，出獄後將回到位於京畿道安山市的家。據了解，他的家距離受害人的家只有1公里之遙。因此，安山市目前正在趙斗淳家附近路口等地加裝211支預防犯罪的監視器。

為降低對方再次犯案的可能性，安山保護觀察所亦計畫在趙斗淳出獄後，對他實施一對一的電子監控及限制喝酒等方案，安山市已將監控人員從原來的2人增加到4人。

但安山市許多市民對趙斗淳的出獄仍然感到憂心忡忡。一名市民說：「透過新聞得知趙斗淳出獄後將返回安山的消息。雖然他說自己已經悔過，但他就是一身犯罪氣質，怎能夠跟他住在同一個地方呢？周圍的朋友們也都和我一樣，現在就已經開始擔心了。」

2008年12月，趙斗淳在安山市綁架了8歲女童娜英(化名)。其後他性侵了女童，更造成對方重傷至大小腸從肛門流出，駭人聽聞。 趙斗淳後來被捕，於2009年9月被判處有期徒刑12年。他將於即將於今年12月12日刑滿，並將於第二天的13日出獄。

趙斗淳目前正在接受集中心理治療，以防他出獄後再度犯罪。據了解，他已經於2017年和2018年接受了400小時的基本、深化課程教育，包括接受針對再犯高危險性的性暴力罪犯而進行的矯正心理中心治療。

出獄後，趙斗淳的照片等個人資訊也會在網路上公開5年。他同時需要佩戴可以定位的電子腳鐐，為期7年。