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赴美買遊艇被抓包！南韓外長丈夫「享受人生」　妻子低頭道歉收尾

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▲▼南韓外長丈夫李一昺計畫購入高級遊艇「Kanter 51」。（圖／翻攝自官網）

▲南韓外長的丈夫李一昺計畫購入高級遊艇「Kanter 51」。（圖／翻攝自官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍存在危機，且就連美國總統川普夫婦也確診；然而南韓外交部長康京和的丈夫李一昺（이일병）卻仍執意於3日前往仁川國際機場，準備搭機赴美購買價值2億多韓元的遊艇「Kanter 51」，被媒體記者逮個正著。事後，康京和不斷向採訪記者致歉，表示早已事先和丈夫說明難處，但仍難以澆熄對方國外旅遊的熱情。

根據《韓聯社》，康京和今（5）日下午前往科威特駐韓大使館，悼念91歲高齡逝世的科威特國王薩巴赫（Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah），在回到外交部大樓前，不斷對現場記者致歉，表示爭議引起後至今，仍與丈夫李一昺持續取得聯絡。

▲▼南韓外長康京和前往科威特駐韓大使館悼念國王薩巴赫（圖／達志影像）

▲南韓外長康京和前往科威特駐韓大使館悼念國王薩巴赫。（圖／達志影像）

先前康京和曾於昨（4）日下午表示，「其實（丈夫）從很早以前就開始計畫赴美購買遊艇旅遊，只是之後不斷擱置、延後，所以我很難規勸他回國。他本人也知道會演變成這種情況，先前我也不斷對他解釋，但他終究還是決定出國，總之我感到很抱歉。」

李一昺先前曾在個人部落格上分享赴美購買遊艇計畫、旅遊行程而飽受非議，目前已暫時對外關閉部落格。

新冠肺炎在大邱、慶尚北道爆發第一波全國性流行潮後，南韓外交部緊急於3月23日針對全球所有國家與地區頒布特別旅遊警報，勸導國內民眾非必要勿出國，以免將病毒帶回國內。

根據韓媒《朝鮮日報》，雖該項措施並不具有法律強制性，然而身為公務員、乃至於外交部長的配偶，卻帶頭「違規」，使得南韓2、30多歲的民眾對此多有怨言。

▲左為李一昺，右為南韓外交部長康京和

一名今年5月完婚的30歲上班族金某表示，「上班族根本無法請假2周，只為了回國隔離，所以我們只好拋棄海外蜜月旅行，然而看到外交部長丈夫說要『享受人生』去美國買遊艇後，覺得非常無言，本該做好榜樣的人，卻一個又一個認為自己很特別、帶頭違規，你說其他國民能不感到憤怒嗎？」

根據《韓聯社》分析，近來文在寅政府用人的眼光遭到質疑，除前陣子法務部長秋美愛（추미애）的兒子服兵役擅自離營、請假等爭議，如今外交部長康京和的丈夫李一昺也逕自出國，引起部份民眾反感，因此文在寅很有可能在今年12月前後改組內閣。

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