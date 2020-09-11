婦產科淫醫性侵數十名病人遭起訴　楊安澤之妻也受害

▲周三晚哈登獲交保後，離開法庭時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

紐約前婦產科名醫哈登(Robert Hadden)因為近20年來涉嫌性侵數十名女病人，周三(9日)遭到逮捕及起訴，同時被控6項聯邦性侵罪。受害人包括前華裔的民主黨總統參選人楊安澤之妻盧艾玲、以及多名未成年少女。

哈登是當天早上在新澤西州恩格爾伍德(Englewood)的住處被捕，地點距離曼哈頓約16公里。他被控的罪名是「慫恿及遊說6名受害人，跨州參與非法性活動」，當她們到了紐約後，即遭狼爪淫辱。20多名受害人指證：哈登會在陰道檢查時在毫無必要的情況下撫摸和用手指插入她們私處、還偷偷舔她們的陰部、以及發表不當的性相關言論等。

哈登周三晚出庭應訊時否認上述6項控罪。檢方認為他有棄保潛逃可能，反對讓他交保。然而法官最後還是准他以100萬美元(約3000萬元新台幣)交保候審。

檢方在記者會上形容哈登是「穿著白袍的淫魔」，專挑沒有戒心的受害人，當年包括當年他負責接生的一名少女。報導指出，這已是哈登第二度因涉嫌性侵女病人，遭聯邦檢察官起訴。2016年時他曾跟曼哈頓地區聯邦檢察官范斯(Cyrus R.Vance Jr.)達成認罪協商，儘管被吊銷醫生執照，卻躲過牢獄之災。

上述輕判引發廣泛抨擊，反而讓愈來愈多的受害女性挺身而出公開自己的遭遇，楊安澤的妻子盧艾玲即在今年1月時自爆：2012年懷孕就診時曾在診所內遭到哈登性侵。