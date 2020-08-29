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花漾女洗澎澎被針孔偷拍　視姦狼竟是閨蜜的新婚丈夫！

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▲女子洗澡被偷拍，偷拍者竟是自己閨密的新婚丈夫。(圖／翻攝自大陸網站及免圖庫)

小妮洗澎澎，慘遭閨蜜的新婚丈夫偷拍！(示意圖／免費圖庫pxhere）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市一名花漾少女上月23日在自家浴室洗澡時，突然有東西掉到地板上。她撿起來一看，竟是個神秘的黑色盒子。她打開一看，赫然發現裡面藏著一個像是攝影機鏡頭的東西！這名叫小妮(化名)的女子後來報警 ，之後發現涉嫌偷拍的就是自己閨蜜的新婚丈夫！

這名叫小沈(化名)的新婚丈夫坦承犯行，並表示已經偷拍了7段關於小妮的「洗澎澎」畫面，他對自己的犯行相當後悔，表示自己當時是一時「精蟲上腦」，想在生活中增加一些刺激，才會做出這樣的行為。

據了解，二十歲出頭的小妮和小沈的妻子小佳(化名)之前曾一起住在位於杭州的公司宿舍裡已有數年，是一對感情要好的閨蜜。今年6月小沈和小佳結婚後，小佳兩口子才搬出去跟老公同住。

7月23日當晚，小妮在宿舍的浴室裡洗澡，接下來就發生了上述的「發現不明物體事件」。最初她不清楚這是什麼東西，於是就去找小佳商量。當時小沈見「淫」謀敗露，故意跑出來抓起小妮手上的東西大喊：「不好，這是攝影機！」接著將裡面的記憶卡取出，假裝說：「有人要偷拍你，太可惡了，這就是影片記憶卡。」

小妮當場哭出來，甚至謝謝小沈的幫忙。但後來她越想越不對，於是決定報警。警方檢查現場時發現屋內並無任何物品遭竊，因此推測是熟人所為。之後警方調閱監視器發現，原來安裝針孔攝影機的就是小沈！

8月3日，小沈遭到逮捕及拘留。他後來供稱，是在小佳即將搬出跟小妮同住的宿舍之前， 趁著一次她倆一起外出吃飯的機會，在小妮住處浴室的洗手檯下偷偷裝了針孔攝影機。目前全案警方仍在進一步調查中。

▲女子洗澡被偷拍，偷拍者竟是自己閨密的新婚丈夫。(圖／翻攝自大陸網站及免圖庫)

小沈(左)表示自己是一時「精蟲上腦」，才會作出偷拍行為。(圖／翻攝自大陸網站)

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